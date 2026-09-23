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Überraschende Entscheidung

F1-Knall: Toto Wolff räumt Mercedes-Sessel für Bradley Lord

SR
von
Zwei Männer gehen nebeneinander durch das Fahrerlager einer Formel-1-Rennstrecke.
© Getty Images
Mercedes kann am Wochenende beim GP von Baku den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel machen. Kurz davor verkündet der Rennstall allerdings eine überraschende Entscheidung.
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Am Samstag (ab 13 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) greift WM-Leader Kimi Antonelli beim Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan in Baku nach dem dritten Sieg in Folge. Der 20-jährige Italiener möchte damit den nächsten Schritt in Richtung Weltmeistertitel machen. Allerdings sorgt kurz davor eine Entscheidung bei den Silberpfeilen für Aufsehen.

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Antonelli führt die Fahrerwertung klar an. Sein Teamkollege George Russell liegt bereits 81 Punkte zurück, der WM-Titel ist zum Greifen nah. Doch an diesem Wochenende wird bei den Silberpfeilen wohl einiges anders sein. Dabei könnte nach dem Rennen schon beinahe fix sein, dass Mercedes den ersten Fahrertitel seit sechs Jahren fixieren wird.

Seit dem packenden WM-Thriller 2021, als Max Verstappen seinen Rivalen Lewis Hamilton mit der immer noch umstrittenen Entscheidung des damaligen Renndirektors Michael Masi in der letzten Runde des GP von Abu Dhabi von der Spitze stieß, wartet man auf den großen Coup. Heuer ging Russell als klarer Favorit in die Saison, doch Youngster Antonelli ließ dem 28-jährigen Briten keine Chance und lässt auch in der entscheidenden Phase der Weltmeisterschaft nichts anbrennen und ist kurz davor, sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten zu küren.

Wolff gibt Aufgaben ab

Beim nächsten Rennen wird dabei allerdings eine wichtige Person fehlen: Teamchef Toto Wolff. Der Österreicher gab überraschend bekannt, dass seine Aufgaben von seinem stellvertretenden Teamchef Bradley Lord übernommen werden und er die Reise nach Aserbaidschan nicht antreten wird. Es ist allerdings nicht das erste Rennen, das der 54-jährige Wiener in der Boxengasse fehlt.

Bereits in Japan fehlte Wolff, der damalige Sieger lautete Kimi Antonelli. Ein gutes Omen für den Italiener? Hintergrund könnten auch die heftigen Strapazen der kommenden Wochen sein. Baku ist der Auftakt eines sogenannten Triple-Headers. In der folgenden Woche reist der F1-Tross weiter nach Malaysia, ehe man eine weitere Woche später in Singapur an den Start geht, wo Antonelli rechnerisch bereits den Weltmeistertitel klarmachen könnte.

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