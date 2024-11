× Geheimplan von unserem Olympia-Star: Bontus jagt wieder Gold

Unser Olympiasieger und Sportler des Jahres lässt keine Zeit verstreichen.

Nur 88 Tage nach seinem Triumph in Paris geht's schon wieder zurück aufs Brett. Auf Sardinien startet der 23-Jährige jetzt voll durch und heizt schon mal für die nächsten Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 ein!

Material-Tests in Sardinien

Strand statt Studio, Board statt Bühne: Bontus tauscht den Smoking gegen den Neoprenanzug und lässt die glitzernde Welt des Showbiz hinter sich. "Ich bin froh, wieder am Wasser zu sein", verrät er uns. Zusammen mit seinem italienischen Kumpel Riccardo Pianosi, der bei Olympia Vierter wurde, will er jetzt das schnellste Material für L.A. finden.

© World Sailing/Sander van der Borch ×

Vollgas in der Formula Kite

30 Kilo Gepäck, 7 Kites und ein Riesen-Plan: Mit zwei vollgepackten Boardbags im Gepäck ist Bontus nach Sardinien geflogen. Zwei Boards, sieben Kites, unzählige Teile – alles, um das perfekte Setup für 2028 zu finden. Gemeinsam mit seinem Trainer Luca Bursic testet er jeden Winkel, jede Einstellung. Mit Hightech-Messungen wollen sie das schnellste Material ermitteln. "Es heißt nicht umsonst Formula Kite", lacht Bontus.

2025 geht es nach Long Beach

Riccardo ist 10 Kilo leichter als ich, das gibt uns zusätzliche Aufschlüsse, wie wir den Körper bestmöglich auf das neue Set-Up vorbereiten. Schon im Jänner geht's weiter: Nach Sardinien stehen noch mehr Trainingslager an. Und 2025 will Bontus schon mal in Los Angeles, genauer gesagt in Long Beach, schnuppern. "Der Spot ist zwar anders als Marseille, aber wir finden schon was", ist er zuversichtlich.