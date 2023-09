Ein brisantes Gerücht schwirrt derzeit um den Buckingham Palace: Ein Bild der Queen mit Sohn Charles, Enkel William und Urenkel George soll der Grund sein, warum Prinz Harry und Herozgin Meghan aus der Königsfamilie zurückgetreten sind.

Der 8. Jänner 2020 wird vielen Royal-Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Damals kündigten Prinz Harry und Herzogin Meghan an, dass sie als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten. Das Paar verließ Großbritannien und fing in den USA neu an. Seit dem zeigen sich innerhalb der Familie immer größere Gräben, tiefblickende Enthüllungen standen zuletzt beinahe an der Tagesordnung.

Jetzt meldet sich Journalist Andrew Morton, Autor des Buches "Meghan: A Hollywood Princess", der den wahren Grund hinter dem royalen Grund kennen will. Es handelt sich um ein Foto. Dem 70-Jährigen zufolge sollen der Herzog und die Herzogin von Sussex ein Bild von der verstorbenen Queen Elizabeth II gesehen haben, auf dem sie mit dem ihrem Sohn Charles abgelichtet ist. Er hat mittlerweile das große Erbe seiner Mutter angetreten. Weiters waren Prinz William, Harrys Bruder, und dessen erstgeborenen Sohn George auf dem Foto, das der Buckingham Palast Anfang 2020 veröfentlichen ließ.

Aufgenommen wurde das Bild im Thronsaal. Die Nachricht ganz klar: Die Königin zeigt sich mit ihren Thronfolgen. Doch das war Harry und Meghan zu viel. Denn der zweite Sohn von Charles und Diana stand zu dem Zeitpunkt nur an fünfter Stelle der Thronfolge, was dieses Bild klar aufzeigte.

Das Paar vermutete eine Intrife aus dem Palast, Die gesamte Institution soll sich gegen die beiden verschworen haben. "Wie sie es sahen, gab es überall um sie herum Beweise dafür", schildert Morton in der New York Post. Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des Fotos kam es zum großen Knall im Königshaus. Meghan & Harry verkündeten ihren Rückzug und flohen in die USA. Seitdem leben die beiden mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in Kalifornien.

Derzeit scheint sogar das Band zwischen den beiden Brüdern zerschnitten. Eine Versöhnung ist auch über zwei Jahre später in weiter Ferne.