Bei den 'Invictus Games' wieder mal zu sehen: Meghans Style ist schlicht aber teuer.

Meghan und Harry waren dieser Tage für den guten Zweck in Deutschland, nun geht es für sie wieder in ihre Wahlheimat, L.A.

Großes Finale

Prinz Harry hat sich zum Abschluss der von ihm gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten bei Deutschland bedankt. Auf Deutsch sagte er am Samstagabend, 16.9. während der Abschluss-Show in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena: "Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele." Harrys Frau Meghan saß im Publikum und mied die Bühne. Es war das erste Mal, dass die Spiele in Deutschland stattfanden.

Herzogin im Rampenlicht

Trotzdem sie sich für ihren Harry zurückhielt, was Meghan das Tuschelthema Nummer eins. Interesse bestand wie immer an den Klamotten der Herzogin. Meghan ist für ihren lässig-klaren Style bekannt. Bei ihr gibt es nicht viel Schnickschnack. Doch was auf den ersten Blick nicht übermäßig teuer wirkt ist auf den zweiten sehr exklusiv. Meghans Markenzeichen: Sie mixt fröhlich teure Stücke mit günstigen Teilen. Insgesamt sollen ihre Klamotten und der Schmuck, den sie in Deutschland trug, mehr als 300.000 Euro gekostet haben!

Meghan in Beige

© Getty Images

Dieses Outfit mit dem Playsuit von Zara hat rund 4.500 Euro gekostet. Die teuersten Stücke: ihre Halskette von Brillant Ehrth um etwa 1200 Euro und die Schlapfen von YSL um über 600 Euro.

Denim-Dream

© Getty Images

Das Kleid von Carolina Herrera schlägt mit 1200 Euro zu Buche, was nur vom Halskettchen überboten wird, das über 2.200 Euro wert ist.

Casual? Kaschmir!

Auch dieses Outfit ist mehr als es scheint: schlichte schwarze Pumps und irendein Oberteil? Nö! Aquazzura Schucherl und ein Kaschmir-Pulli ohne Ärmel für nicht ganz 1000 Euro.

© Getty Images

Schulterfrei für das Finale

© Getty Images

Meghans letzter Look in Deutschland war ein 900-Euro-Bandeau-Dress von Cult Gaia und nudefarbige Pumps ihres Lieblingslabels für Schuhe, Aquazzura für rund 550.

Das sind die "Invictus Games"

Sichtlich bewegt und einmal fast mit den Tränen kämpfend, berichtete der britische Prinz über Begegnungen mit einzelnen Teilnehmern. Viele der Athletinnen und Athleten hätten die "dunkelsten Orte" gesehen, die man sich vorstellen könne, sagte Harry. Dass es ihnen gelungen sei, nach ihren traumatischen Erlebnissen und Verletzungen wieder ins Leben zurückzufinden, sei ein Vorbild für die Welt. Bei der sechsten Ausgabe der Invictus Games waren seit 10. September mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern angetreten. Etwa 140.000 Menschen besuchten die Spiele, um sich die Wettkämpfe anzusehen.