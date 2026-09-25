Plus neue Strecke
MotoGP 2027: Spielberg-Termin steht fest
Insgesamt stehen 22 Rennen der Motorrad-"Königklasse" auf fünf Kontinenten auf dem Programm.
Der Große Preis von Österreich in Spielberg findet von 27. bis 29. August statt.
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Buenos Aires kehrt in die Rennserie zurück, Adelaide feiert seine Premiere und ersetzt Phillip Island als Austragungsort des Grand Prix von Australien. Die Saison beginnt in Thailand und endet in Valencia.
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