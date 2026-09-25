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MotoGP 2027: Spielberg-Termin steht fest

SR
von
SPIELBERG,AUSTRIA,20.SEP.26 - MOTORSPORTS - MotoGP, Grand Prix of Austria, Red Bull Ring. Image shows the Red Bull grandstand with flags. Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl
© GEPA pictures
Die MotoGP hat am Freitag den Rennkalender für die Saison 2027 bekanntgegeben.
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Insgesamt stehen 22 Rennen der Motorrad-"Königklasse" auf fünf Kontinenten auf dem Programm.

Der Große Preis von Österreich in Spielberg findet von 27. bis 29. August statt.

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Buenos Aires kehrt in die Rennserie zurück, Adelaide feiert seine Premiere und ersetzt Phillip Island als Austragungsort des Grand Prix von Australien. Die Saison beginnt in Thailand und endet in Valencia.

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