MotoGP 2027: Spielberg-Termin steht fest

Die MotoGP hat am Freitag den Rennkalender für die Saison 2027 bekanntgegeben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Insgesamt stehen 22 Rennen der Motorrad-"Königklasse" auf fünf Kontinenten auf dem Programm.

Der Große Preis von Österreich in Spielberg findet von 27. bis 29. August statt.

Buenos Aires kehrt in die Rennserie zurück, Adelaide feiert seine Premiere und ersetzt Phillip Island als Austragungsort des Grand Prix von Australien. Die Saison beginnt in Thailand und endet in Valencia.