Kane-Hammer bei Bayern! Superstar kündigt vorzeitige Vertragsverlängerung an

Harry Kane steht vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Der 33-Jährige rechnet im nächsten Monat mit einer positiven Entscheidung der Verhandlungen.

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Die lang ersehnte Zukunftsfrage rund um Harry Kane steht beim FC Bayern München vor der finalen Klärung. Der 33-jährige Torgarant hat im Rahmen einer Medienrunde bei der englischen Nationalmannschaft einen konkreten Zeitplan zur vorzeitigen Verlängerung seines aktuell bis Sommer 2027 laufenden Arbeitspapiers genannt. Kane betonte dabei die harmonischen Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen und stellte klar, dass er sich eine langfristige Zukunft an der Isar hervorragend vorstellen kann.

Kane rechnet mit Vollzug innerhalb der nächsten Wochen

In seinen Aussagen gab sich der Kapitän der "Three Lions" gewohnt offen und zuversichtlich hinsichtlich der laufenden Gespräche. "Die Gespräche laufen gut. Ich bin in dieser Angelegenheit ziemlich offen und ehrlich gewesen. Wir befinden uns derzeit noch in Verhandlungen, und ich glaube, sie entwickeln sich in die richtige Richtung", erklärte Kane. Laut dem Engländer soll binnen eines Monats eine finale Entscheidung fallen, mit der er auf eine positive Vollzugsmeldung für die Bayern-Anhänger setzt.

Pokern um Laufzeit: Bis 2029 oder doch bis 2030?

Auch auf Führungsebene der Münchner herrschte zuletzt vollkommene Einigkeit bezüglich des britischen Rekord-Torjägers. Präsident Herbert Hainer sowie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bekräftigten den klaren Wunsch, die Zusammenarbeit vorzeitig auszudehnen. Knackpunkt in den Verhandlungen bleiben derzeit die feinen Details der Vertragsdauer: Während die Bayern-Spitze ein Arbeitspapier bis 2029 präferiert, liebäugelt die Kane-Seite auch mit einer Verlängerung bis 2030 sowie Anpassungen zu möglichen Ausstiegsklauseln.