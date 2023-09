Ärzte: Keine Manipulation bei 'Alien-Leichen' festgestellt

Die Wissenschaftler führten eine Reihe von Tests an den beiden Exemplaren in der Noor Clinic durch und übertrugen das gesamte Verfahren live auf Jaime Maussans YouTube-Kanal.

Mexikanische Ärzte haben bei den sogenannten "nicht-menschlichen" Alien-Überresten, die letzte Woche vor dem mexikanischen Kongress präsentiert wurden, "keine Anzeichen für Montage oder Manipulation der Schädel" gefunden - scheinbar ein Beweis dafür, dass die Überreste nicht von Menschen gemacht wurden.

Neue Forschungen

Die Wissenschaftler führten eine Reihe von Tests an den beiden Exemplaren in der Noor Clinic durch und übertrugen das gesamte Verfahren live auf Jaime Maussans YouTube-Kanal. Am Ende erklärte José Zalce Benitez, der Direktor des Gesundheitswissenschaftlichen Forschungsinstituts im Büro des mexikanischen Marine-Sekretariats, dass die Studien ergaben, dass die angeblichen Außerirdischen zu einem einzigen Skelett gehörten und nicht aus menschlichen Überresten zusammengesetzt waren.

Er sagte auch, sein Team habe festgestellt, dass eines der Wesen "lebendig, intakt, biologisch und schwanger" war und wies auf große Klumpen im Bauch des vermeintlichen Außerirdischen hin, die Eier sein könnten. Die beiden Wesen, die angeblich 2017 in Cusco, Peru, ausgegraben wurden, haben verlängerte Köpfe mit drei Fingern an jeder Hand.⁠