Das graue, fleischige Objekt wurde in Queensland, Australien, an Land gespült. Dort gibt es viele Buckelwale.

Die Frau, die das fleischige, große Objekt am Strand von Magnetic Island fand, postete das Video auf TikTok. "Es ist riesig, etwa so groß wie ein Bein", schildert sie. "als ob es von einem Tier abgetrennt wurde."

Wildtierforscherin Vanessa Pirotta reagierte auf den Clip und behauptet zu wissen, was es ist. "Die Stelle, an der das unbekannte Objekt gefunden wurde, ist ein Ort, an dem sich viele Buckelwale aufhalten", erklärt Pirotta. Es liege die Vermutung nahe, dass es sich um einen Wal-Penis handle. Sie sei aber nicht in der Lage das Objekt genau zu bestimmen, da sie es nicht gesehen hätte.