Dieser US-Bundesstaat führt wieder körperliche Züchtigung an Schulen ein

Der Schulausschuss hat die Richtlinie im Juni genehmigt und die Eltern darüber informiert. Die Eltern stehen der Entscheidung positiv gegenüber.

Missouri hat beschlossen, die körperliche Züchtigung in seinen Klassenzimmern wieder einzuführen und Schülern im Rahmen einer neuen Richtlinie die Bestrafung mit einem Holzpaddell zu erlauben. Die Änderung, die Prügelstrafe wieder einzuführen, erfolgte, nachdem eine im letzten Jahr an die Eltern verschickte Umfrage ergeben hatte, dass diese zusätzliche Disziplinierung wünschten und dies eines ihrer Hauptanliegen war, sagte Merlyn Johnson, der Schulleiter von Cassville.

"Die Beschwerden, die wir von einigen unserer Eltern gehört haben, sind, dass sie nicht wollen, dass ihre Schüler suspendiert werden. Sie wollen eine andere Möglichkeit", so Johnson gegenüber The Hill. "Und so war dies nur eine weitere Option, die wir nutzen konnten, bevor wir zu diesem Punkt der Suspendierung kommen."

Die Lehrer werden die körperliche Züchtigung als "letztes Mittel" einsetzen, wenn andere Disziplinarmaßnahmen nicht greifen. Die Strafe wird nur in "angemessener Form und auf Empfehlung des Schulleiters" angewendet, so Johnson. Eltern, die wollen, dass ihre Kinder geschlagen werden, können ein Opt-in-Formular unterschreiben, das im Schulbüro erhältlich ist. Johnson sagte, er wisse noch nicht, wie viele Eltern der Bestrafung ihrer Kinder zustimmen würden.

Laut Johnson haben Eltern ihn gefragt: "Warum können Sie meinen Schüler nicht schlagen?", worauf er antwortete, dass die Schulpolitik eine solche Maßnahme nicht unterstützt. "Es gab Gespräche mit den Eltern, und die Eltern haben uns gebeten, dies zu prüfen", sagte er. Der Oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass körperliche Züchtigung in Schulen verfassungsgemäß ist, und es den Bundesstaaten überlassen, ob sie sie durchsetzen wollen.