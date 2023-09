Tourist stürzt am Dachstein 'Himmelsleiter' hinab: tot

Trotz eines Rettungseinsatzes mit zwei Helikoptern konnten die Rettungskräfte nur noch die sterblichen Überreste des Mannes aus der Schlucht bergen.

Das Dachsteingebirge, südöstlich von Salzburg, zieht Abenteuerlustige aus aller Welt an. Unter ihnen auch der 42-jährige Brite, dessen Wander- und Kletterleidenschaft ihn jedoch am vergangenen Dienstag das Leben kostete. Der Klettersteig am Donnerkogel, besser bekannt als die "Himmelsleiter," wird immer wieder aufgrund des malerischen Ausblicks von Influencern für einen Post benutzt.

Rettung konnte Mann nicht mehr helfen

Wie die britische Zeitung "The Mirror" berichtet, stürzte der Mann mehr als 90 Meter in die Tiefe, während er versuchte, die 40 Meter lange Drahtleiter zwischen dem kleinen und dem großen Donnerkogel zu überqueren.

Trotz eines Rettungseinsatzes, an dem auch zwei Helikopter beteiligt waren, konnten die Rettungskräfte nur noch die sterblichen Überreste des Briten aus der Schlucht bergen. Berichten zufolge war er allein auf der Himmelsleiter unterwegs, als das tragische Unglück geschah.

Die örtliche Polizei geht von einem bedauerlichen Unfall ohne Fremdverschulden aus. "Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen handelt es sich eindeutig um einen Unfall", so ein Polizeisprecher.