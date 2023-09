Twitter-Account von Donald Trump Jr. gehackt

In weniger als einer halben Stunde gelang es Donald Trump Jr., die Kontrolle über sein Konto zurückzuerlangen, indem er die Posts löschte.

Der Account von Donald Trump Jr. wurde heute früh gehackt und mit skurrilen Posts überflutet. In einem der ersten Tweets wurde behauptet, dass sein Vater, Donald Trump, verstorben sei und er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren werde.

25 Kinder in einem Auto

Video zum Thema: Gehirnchip-Firma von Musk startet klinische Studie

Posts schnell wieder gelöscht

© getty ×

Posts der Hacker beinhalteten bizarre Behauptungen wie "Nordkorea wird bald ausgelöscht". Trump Jrs Sprecher, Andrew Surabian,erkannte die Situation und betonte in einem eigenen Tweet, dass diese Beiträge das Ergebnis eines Hacks waren.

In weniger als einer halben Stunde gelang es Donald Trump Jr., die Kontrolle über sein Konto zurückzuerlangen, indem er die Posts löschte. Doch nicht jeder in der Familie nahm die Situation ernst, denn sein Bruder Eric Trump scherzte auf Twitter: "Ich will nicht, dass Donald J. Trump Jr. sein Konto zurückbekommt - das ist alles zu unterhaltsam."

Die Hacker setzten jedoch auch einige kuriose Nachrichten, wie die Erwähnung von Jeffrey Epstein und vulgäre Bemerkungen gegenüber Joe Biden. In einem weiteren Tweet drohte der Hacker sogar damit, die Börsenaufsichtsbehörde "zu verbrennen", sollte er Präsident werden.