25 Kinder in einem Auto

Polizei stoppt Auto von Lehrerin - sie hat 25 Schüler in Mini-Pkw.

Lebensgefährlich: Die Lehrerin stopfte ihre ganze Klasse in ihren Chevrolet Spark - das kleinste Auto dieses Produzenten. Die Sicherheits-Behörden von Usbekistan haben diese Bilder veröffentlicht.

© Twitter ×

Schlimmer als in einer Sardinen-Dose: Drei Kinder wurden in den Kofferraum gequetscht. Doch das ist relativ komfortabel im Vergleich zu sechs Kids am Vordersitz und 16 (!) auf der Rückbank.

Das Auto wurde eigentlich für nur vier Passagiere konzipiert.

© Twitter ×

Die Lehrerin sagte aus, dass sie regelmäßig ihre Schüler in diesem Stil nach hause führe. Sie wurde für unsicheres Fahren bestraft. Das genaue Strafmaß ist unbekannt.