Buchstabenschwund stellt Baumarkt vor Rätsel

Es ist ein Verlust der kuriosen Art. Einer Hornbach-Filiale wurden zwei Buchstaben des Schriftzuges entwendet.

Der Vorfall liegt bereits einige Tage zurück, sorgt auf den sozialen Medien aber für Aufsehen. Konkret handelt es sich um die Hornbach-Filiale in Wien Stadlau. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde mehrere Buchstaben des Schriftzuges "Hornbach" gestohlen.

Genauer gesagt wurden die Buchstaben "R" und "A" entwendet. Zu welchen Zweck die Buchstaben entwendet wurden und was der Dieb mit den übergroßen Buchstaben ist ebenfalls unklar. Der Diebstahl wurde zudem nicht beobachtet. Auch ein Marketing-Gag der Firma Hornbach steht im Raum, denn auch bei anderen Filialen wurden fehlende Buchstaben festgestellt.

Auf den sozialen Medien ist die Verwirrung über den Verlust der Buchstaben ebenfalls groß. "Die Initialen des Täters habt ihr schon mal," so ein User. Ein anderer meinte "RA - War ein Rechtsanwalt". Auch die Baumarkt-Kette Hornbach wendete sich in einem Facebook-Posting an die Community und bat um Hinweise zu den verlorenen Buchstaben.

Wirklich sachdienliche Hinweise gingen nicht ein, man darf gespannt sein, ob die Buchstaben wieder an ihren angestammten Ort zurückkehren werden.