oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Leisten-OP

Verletzter ÖFB-Star fällt wochenlang aus

Grillitsch beim Dolomitenmann.
© Gepa
In der Serie A kam er seit dem Wechsel von Braga zu Frosinone zu einem 8-Minuten-Kurzeinsatz. Danach war der ÖFB-Star (61 Länderspiele/1 Tor) noch beim Dolomitenmann aktiv. Doch für die Nations-League-Spiele musste er verletzungsbedingt absagen. Jetzt unterzog sich Florian Grillitsch einer Leisten-OP.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Eingriff erfolgte während der Länderspielpause in Wien. Nach Angaben seines Vereins Frosinone Calcio verlief die Operation, bei der eine Plastik mit TAPP-Technik zum Einsatz gekommen war, erfolgreich.

Reha, vier bis 6 Wochen Pause

Damit kann sich der Edeltechniker ab sofort auf die Reha konzentrieren. Die Ausfallzeit wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen betragen.

Wie schnell Grillitsch zurückkehren kann, hängt nach Vereinsangaben vom Verlauf der Rehabilitation und den weiteren medizinischen Untersuchungen ab.  Für Frosinones Trainer Massimiliano Alvini bedeutet der Ausfall von Grillitsch, der im Sommer von Sporting Braga aus Portugal gekommen war, den Verlust einer wichtigen Option im Mittelfeld. Frosinone ist derzeit Tabellensechster der Serie A.

Auch interessant

Rostige Schraube: Weltweiter Rückruf für vier Millionen Autos

KI-Betrüger zocken Bank um 95 Millionen Euro ab

Eni-Tankstellen deckeln jetzt Spritpreise

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mega-Beben um ManCity! In 114 Fällen schuldig: Titelaberkennung oder Abstieg droht!

Verletzter ÖFB-Star fällt wochenlang aus

Zoff zwischen Mourinho und Perez vor dem El Clasico

90. Oscar: Alle Gewinner und Storys

Covid-Skandal: Nächster Schweizer fliegt aus dem Team

Dutzende AUA-Flüge wegen Corona ausgefallen

Klaudia Tanner über Impfpflicht-Debatte Nationalrat

Neuer Club-Smasher: Mann feat. 50 Cent

Kane-Hammer bei Bayern! Superstar kündigt vorzeitige Vertragsverlängerung an

Wiener Polizei spielt jetzt jeden Tag ''I am from Austria''