Verletzter ÖFB-Star fällt wochenlang aus

In der Serie A kam er seit dem Wechsel von Braga zu Frosinone zu einem 8-Minuten-Kurzeinsatz. Danach war der ÖFB-Star (61 Länderspiele/1 Tor) noch beim Dolomitenmann aktiv. Doch für die Nations-League-Spiele musste er verletzungsbedingt absagen. Jetzt unterzog sich Florian Grillitsch einer Leisten-OP.

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Der Eingriff erfolgte während der Länderspielpause in Wien. Nach Angaben seines Vereins Frosinone Calcio verlief die Operation, bei der eine Plastik mit TAPP-Technik zum Einsatz gekommen war, erfolgreich.

Reha, vier bis 6 Wochen Pause

Damit kann sich der Edeltechniker ab sofort auf die Reha konzentrieren. Die Ausfallzeit wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen betragen.

Wie schnell Grillitsch zurückkehren kann, hängt nach Vereinsangaben vom Verlauf der Rehabilitation und den weiteren medizinischen Untersuchungen ab. Für Frosinones Trainer Massimiliano Alvini bedeutet der Ausfall von Grillitsch, der im Sommer von Sporting Braga aus Portugal gekommen war, den Verlust einer wichtigen Option im Mittelfeld. Frosinone ist derzeit Tabellensechster der Serie A.