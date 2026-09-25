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Eni-Tankstellen deckeln jetzt Spritpreise

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Angesichts der hohen Kraftstoffpreise in Italien will der Energiekonzern Eni den Anstieg an seinen Tankstellen begrenzen.
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Ab kommenden Montag (28. September) soll für Diesel ein Höchstpreis von 2,19 Euro je Liter gelten, für Benzin liegt die Obergrenze bei 1,99 Euro je Liter. Die Preisobergrenze soll zunächst für 30 Tage gelten. Eine Verlängerung bis zum Jahresende sei möglich, teilte Eni mit.

Voraussetzung dafür seien die weitere Entwicklung auf den internationalen Kraftstoffmärkten und die Versorgungslage, teilte der Energiekonzern mit. Nach Angaben des Konzerns liegt der festgelegte Höchstpreis für die Kraftstoffe rund 17 Cent je Liter unter den derzeitigen Durchschnittspreisen.

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Italienische Regierung begrüßt Maßnahme

Die Maßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die staatliche Entlastung beim Dieselpreis in Italien reduziert wird. Der bisherige Tankrabatt von 12,2 Cent je Liter wird ab Samstag auf 6,1 Cent halbiert. Nach Berechnungen des italienischen Verbraucherschutzverbands Codacons verteuert sich das Tanken dadurch bei einem 50-Liter-Tank um rund 3,05 Euro.

Die italienische Regierung begrüßte Enis Initiative. Die Maßnahme sei ein wichtiger Schritt, um die Auswirkungen der hohen Kraftstoffpreise auf die Familien zu begrenzen, erklärte die Regierung.

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