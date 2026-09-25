Zocker-Oma wird zum Fortnite-Star

Mit 78 Jahren vor dem Bildschirm sitzen und Fortnite spielen? Für Cath Bowie gehört das längst zum Alltag. Tausende Fans schauen der Schottin beim Zocken zu – jetzt hat sie dafür sogar einen Guinness-Weltrekord bekommen.

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Unter dem Namen "grumpygran1948" streamt Cath Bowie ihre Fortnite-Spiele auf Twitch. Rund 24.000 Menschen gehören inzwischen zu ihrer Fangemeinde.

Der besondere Titel ist ihr sicher: Cath ist die älteste weibliche Fortnite-Streamerin der Welt. Dafür bekam die 78-Jährige nun auch offiziell ihre Guinness-Urkunde.

Alles begann mit ihrem Enkel

Ihre Gaming-Karriere startete eher zufällig. 2017 beobachtete Cath ihren Enkel beim Fortnite-Spielen – und war sofort begeistert von dem Videospiel.

Kurz darauf legte sie sich einen eigenen Account zu und begann selbst zu spielen. Besonders angespornt wurde sie von ihrem Enkel: Er konnte sich zunächst nicht vorstellen, dass tatsächlich jemand seiner Oma beim Zocken zuschauen würde.

Er sollte sich gewaltig irren.

"Ich bin gar nicht mürrisch"

Auch ihren ungewöhnlichen Namen verdankt Cath ihrem Enkelkind. "grumpygran1948" bedeutet sinngemäß "mürrische Oma 1948".

Mit ihrer echten Persönlichkeit hat das allerdings wenig zu tun. "Jeder weiß, dass ich gar nicht mürrisch bin", sagt Cath.

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Ihr Humor, ihre positive Art und vor allem ihr ansteckendes Lachen machten sie bei den Zuschauern immer beliebter.

Mit 78 noch lange nicht Schluss

Seit ihrem Einstieg sind mittlerweile fast neun Jahre vergangen – und Cath denkt überhaupt nicht ans Aufhören.

"Fast neun Jahre später spiele ich immer noch und liebe es nach wie vor", sagt die Rekordhalterin. Für sie gehe es dabei nicht ausschließlich ums Gewinnen. Viel wichtiger seien ihr der Wettbewerb und der Austausch mit ihrer Community.

Auch anderen Senioren will sie Mut machen: "Lasst euch niemals vom Alter aufhalten. Wenn ich es kann, könnt ihr es auch."

Und ihr nächstes Ziel steht bereits fest: Für Cath geht es weiter – "auf Richtung 80!"