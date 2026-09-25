oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Nahe Akropolis

Mehrere Vermisste nach Explosion in Athen

OR
von
Einsatzkräfte sichern ein zerstörtes Auto an einer eingestürzten Hauswand in Athen.
© APA/AFP/ARIS MESSINIS
Gebäude nahe der berühmten Akropolis stürzte ein
OE24 auf Google bevorzugen

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Altstadt von Athen werden fünf Menschen vermisst, darunter drei Touristen. Das Unglück ereignete sich nach Feuerwehrangaben am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Plaka nahe der berühmten Akropolis.

Auch interessant

Heftige Explosion in der Athener Altstadt

Hauseinsturz mit Toter: Jetzt Baupolizei am Zug

Hauseinsturz in Wien: Opfer war Promi-Mathematikerin

Die Feuerwehr suchte nach eigenen Angaben mit Unterstützung durch einen Spürhund nach zwei älteren Bewohnern des Obergeschosses sowie nach drei Touristen, die eine darunter gelegene Ferienwohnung gemietet hatten.

Einsatzkräfte arbeiten an einer teils eingestürzten Gebäude nach einer Explosion in Athen.
Einsatzkräfte nach einer Explosion in Athen. © APA/AFP/ARIS MESSINIS

Gasleck als Auslöser?

Es sei noch unklar, ob sich die Bewohner zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude aufhielten, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Explosion wurde nach ersten Ermittlungen durch ein Gasleck ausgelöst. Das zweistöckige Gebäude stürzte teilweise ein, mehrere Nachbarhäuser wurden beschädigt.

Rettungskräfte arbeiten an einer zerstörten Straße nach einer Explosion in Athen.
im Einsatz. © APA/AFP/ARIS MESSINIS
Ein eingestürztes Gebäude in Athen nach einer Explosion.
Ein eingestürztes Gebäude in Athen nach einer Explosion. © IMAGO/Anadolu Agency

Zwei Bewohnerinnen benachbarter Gebäude kamen laut einem Fernsehbericht mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein Passant wurde demnach leicht verletzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Von Turnieren bis Steckenpferden: Pferd Wels 2025 startet

Wahnsinns-Entdeckung direkt neben Notre-Dame

Meinungsforscher blamieren sich schon wieder

Große Trauer im ORF: Kommentator Dieter Helbig verstorben

US-Börsen fester erwartet, Gute Konjunkturdaten erwartet

Preis-Schock: DIESE Handytarife werden wieder teurer

"Janko ist unser Torminator"

Speisekarten in Kroatien: Darum gibt es jetzt zwei Preise

Mehrere Vermisste nach Explosion in Athen

Firmen nutzen Schlachtfelddaten für KI-Drohnen