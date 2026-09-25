Mehrere Vermisste nach Explosion in Athen

Gebäude nahe der berühmten Akropolis stürzte ein

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Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Altstadt von Athen werden fünf Menschen vermisst, darunter drei Touristen. Das Unglück ereignete sich nach Feuerwehrangaben am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Plaka nahe der berühmten Akropolis.

Die Feuerwehr suchte nach eigenen Angaben mit Unterstützung durch einen Spürhund nach zwei älteren Bewohnern des Obergeschosses sowie nach drei Touristen, die eine darunter gelegene Ferienwohnung gemietet hatten.

Einsatzkräfte nach einer Explosion in Athen. © APA/AFP/ARIS MESSINIS

Gasleck als Auslöser?

Es sei noch unklar, ob sich die Bewohner zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude aufhielten, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Explosion wurde nach ersten Ermittlungen durch ein Gasleck ausgelöst. Das zweistöckige Gebäude stürzte teilweise ein, mehrere Nachbarhäuser wurden beschädigt.

im Einsatz. © APA/AFP/ARIS MESSINIS

Ein eingestürztes Gebäude in Athen nach einer Explosion. © IMAGO/Anadolu Agency

Zwei Bewohnerinnen benachbarter Gebäude kamen laut einem Fernsehbericht mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein Passant wurde demnach leicht verletzt.