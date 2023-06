Nachbarin attackiert Kinder (11 und 17) mit Pfefferspray

Eine offenbar betrunkene 47-Jährige hat am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten zwei Mädchen im Alter von elf und 17 Jahren sowie die Mutter der Älteren mit Pfefferspray attackiert.

Zu dem Angriff kam es laut Landespolizeidirektion Wien im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Laxenburger Straße. Die 17-Jährige und ihre Mutter mussten im Spital behandelt werden während die Elfjährige in häusliche Pflege entlassen werden konnte. Die Verdächtige wurde festgenommen.

In der Vergangenheit soll es bereits Konflikte zwischen der Bewohnerin des Hauses und den beiden Jugendlichen gekommen sein. So habe die Frau sie bereits mehrfach angeschrien. Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr eskalierte die Situation schließlich. Als sich die Mädchen zusammen mit der Mutter der 17-Jährigen in dem Hof aufhielten, sprühte ihre Nachbarin das Reizgas ins Gesicht. Wenig später nahmen Beamten die Beschuldigte vor der Stiege des Haues fest.

Ein durchgeführter Alkotest scheiterte laut Sprecher Markus Dittrich. Die Einvernahme der Frau stand aufgrund der offenbar starken Alkoholisierung noch aus. Den Pfefferspray konnten die Polizisten nicht mehr sicherstellen.