Wahnsinns-Entdeckung direkt neben Notre-Dame

Bei Grabungen in Paris machten Archäologen einen Sensationsfund. Sie stießen in vier Metern Tiefe auf eine 20 Meter lange Mauer der alten Gallier.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Archäologen haben im Zentrum von Paris eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Auf der Île de la Cité, direkt neben der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame, tauchte eine riesige Mauer aus Steinblöcken und Holzbalken auf. Wie Forschung und Wissen berichtet, ist sie ist etwa 20 Meter lang und befindet sich rund vier Meter unter der Erde im Innenhof des traditionsreichen Krankenhauses Hôtel-Dieu.

Unerwarteter Fund

Eigentlich hätten die Fachleute bei den seit Februar 2026 laufenden Grabungen eher Reste antiker Wohnhäuser, alter Straßen oder Spuren aus dem Mittelalter und der Neuzeit erwartet. Weil der Klinikbetreiber AP-HP das Gelände aktuell umbauen lässt, schreibt das französische Recht eine vorherige Untersuchung des Bodens vor. Im Sommer stießen die Forscher – ein Team unter der Leitung von David Couturier vom archäologischen Dienst der Stadt Paris in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Institut Inrap – dann völlig überraschend auf das massive Bauwerk.

Befestigung der alten Gallier

Archäologin arbeitet an Ausgrabungsstätte mit nummerierten Markierungen und Holzstützen in Paris. © APA/AFP/SIMON WOHLFAHRT

Die Konstruktion erinnert in ihrer Bauweise an Befestigungsanlagen der Gallier am Ende der Eisenzeit. Dieser Fund könnte eine der ältesten offenen Fragen der Pariser Stadtgeschichte klären. Bevor die Römer das Gebiet eroberten, lebte dort der keltische Stamm der Parisii, der der Stadt auch ihren heutigen Namen gab. Ihre befestigte Hauptsiedlung trug den Namen Lutetia und diente als Handelsplatz und Machtzentrum. Erste Radiokarbondaten verorten das verbaute Holz in die Zeit zwischen 200 und 10 vor Christus.

Spuren eines heftigen Feuers

Die Entdeckung liefert zudem spannende materielle Indizien, die exakt zu den historischen Überlieferungen von Julius Cäsar passen. Die Ausgrabung offenbarte folgende Details: verkohlte Balken und verbrannte Samen, die von einem heftigen Feuer zeugen, sowie Reste eines niedergebrannten Holzgebäudes. Das passt auch mit Berichten Julius Cäsars zusammen, der einen solchen Brand während des Gallischen Kriegs erwähnte.

Ob es sich bei dem Fund nun tatsächlich um die lang gesuchte Umfassungsmauer der legendären gallischen Siedlung Lutetia handelt, ist noch nicht final geklärt. Weitere Grabungen sollen Gewissheit bringen.