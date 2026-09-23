Hauseinsturz in Wien: Opfer war Promi-Mathematikerin

Teile eines Mehrparteienhauses - die denkmalgeschützte Liegenschaft Helenenhof 4 - in der Wiener Innenstadt gleich neben der Feuerwehrzentrale sind Sonntagabend eingestürzt. Jetzt wurde bekannt, wer auf so tragische Weise ums Leben gekommen ist.

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Wien. Wie oe24 bereits vor Ort herausfand, wurde jetzt von der Kathpress bestätigt: Demnach handelt es sich bei der Verstorbenen, deren Leiche im Schutt unter der eingebrochenen Decke - an der Adresse in der Färbergasse werden Dachgeschoßwohnungen errichtet - um die ehemalige Wiener Superintendentialkuratorin und langjährige Leiterin der evangelischen Kirche in Wien, die pensionierte Uni-Professorin Dr. Inge Troch. Die 85-Jährige war darüber hinaus eine der bekanntesten Mathematikerinnen des Landes, die 2015 vom damaligen Wissenschaftsminister mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet wurde.

Das Haus stürzte bei Bauarbeiten Im Innenbereich ein. Polizei ermittelt. © oe24

"Haben gehofft und gebetet"

"Nach Tagen und Stunden des Bangens und Hoffens, der Gebete und innigen Gedanken ist es leider traurige Gewissheit: Inge ist nicht mehr unter uns und hat das tragische Ereignis nicht überlebt", hieß es am Mittwoch in einer Würdigung der Superintendentur Wien, gezeichnet von Superintendent Matthias Geist, Superintendentialkuratorin Petra Mandl sowie dem früheren Wiener Superintendenten Hansjörg Lein.

Die wissenschaftliche Karriere von Inge Troch - eine der ersten Professorinnen Österreichs - begann 1966 mit der Promotion an der Technischen Universität. Nach Gastaufenthalten im Ausland und einer außerordentlichen Professur an der TU Wien wurde sie 1975 zur Universitätsprofessorin für Regelungsmathematik und Modellbildung und Simulation an der TU Wien ernannt.

Immer unterwegs, agil und kommunikativ

Vom Erfolg ihres Berufslebens zeugen Publikationen (von wissenschaftlichen Zeitschriftenbeiträgen über Fach- und Lehrbücher bis zu Wissenschaftsbeiträgen für die breite Öffentlichkeit), verschiedene Organisationsaufgaben an der TU Wien (vom Institutsvorstand über Abteilungsleitungen zu Vorsitz in verschiedensten wissenschaftlichen Gremien) und internationale Vernetzung (von Tagungen bis Zeitschriften

).Oktober 2006 ging Inge Troch in den Ruhestand, sie war aber bis heute weiterhin sehr aktiv in der Wissenschaft und genießt hohe internationale Anerkennung. Neben der wissenschaftlichen Arbeit reiste die Innenstadt-Dame sehr gerne, war engagierte Gärtnerin in ihrem Sommerhaus im Bezirk Tulln und verbrachte ungezählte Abende in Oper, Konzert und Theater.

Der Bischofsvikar der Erzdiözese Wien, Dariusz Schutzki: "Inge war eine großartige Frau, immer unterwegs, immer agil und kommunikativ. Ich habe sie als Partnerin in verschiedenen Zusammenhängen kennen und schätzen gelernt. Sie wird uns abgehen!"

Dramatischer Einsatz für die Florianis gleich neben der Feuerwehrzentrale. © oe24

Polizeiermittlungen jetzt ausgeweitet

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung gestartet, die jetzt auf fahrlässige Tötung werden müssen. Im Hause waren gerade Umbauarbeiten im Gange. Es wird geprüft, ob es diesbezüglich einen Zusammenhang gibt. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass eine 85-jährige Bewohnerin fehlte. Sie befand sich weder unter den evakuierten Menschen, noch konnte sie an ihrer Nebenwohnsitzadresse angetroffen werden. Außerdem wurde ihr Handy unter den Trümmern geortet