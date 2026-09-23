High Noon in Favoriten: Neffe stach Rumänen nieder

Ein 57-Jähriger wurde Dienstagmittag schwer verletzt - von einem jüngeren Verwandten, den er schon länger nicht mehr gesehen haben will. Tatsächlich liegt das Motiv - noch - im Dunkeln.

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Wien. Blutiger Zwischenfall in Wien-Favoriten: Ein 57-jähriger Rumäne ist am Dienstag um Punkt 12.00 Uhr in der Neilreichgasse auf offener Straße durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Dringend tatverdächtiger Angreifer soll es sich um einen entfernten Verwandten handeln. Der Bruder des Opfers war früher mit der Mutter des Täters zusammen. Warum es zu dem Angriff durch den Ex-Neffen kam, ist bisher völlig unklar. Der Messerstecher ist geständig, hielt sich aber zum Motiv bedeckt, die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.

Passanten griffen ein

Die Schreie des 57-Jährigen hörten Passanten. Sie eilten dem Verletzten zu Hilfe, woraufhin der Angreifer von seinem Opfer abließ und in Richtung Altes Landgut davonlief. Die Polizei startete sofort eine groß angelegte Fahndung. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Trotz der schweren Verletzungen bestand laut Polizei keine Lebensgefahr.

Verdächtiger festgenommen

Die Fahndung führte schließlich zum Erfolg: Der 22-Jährige wurde an seiner Wohnadresse angetroffen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung erlassen hatte, klickten für den Verdächtigen die Handschellen. Warum es zu dem Angriff kam, ist derzeit noch unklar. Auch die genauen Hintergründe der Tat werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, untersucht.