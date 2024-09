Glatte 0:4-Heimpleite des KAC in CHL gegen Fribourg

Zweite Niederlage im dritten CHL-Spiel für die Kärntner.

Der KAC war in seinem ersten Saison-Heimspiel in der Champions Hockey League chancenlos. Die Klagenfurter verloren am Donnerstagabend in der Heidi-Horten-Arena Fribourg-Gottéron aus der Schweiz mit 0:4 (0:3,0:1,0:0) und halten nach drei Spielen in der europäischen Eishockey-Königsklasse bei einem Sieg und zwei Niederlagen. Am Sonntag benötigen die Kärntner daheim gegen das polnische Team von Unia Oświęcim einen Erfolg, um die Aufstiegschancen zu wahren.

Schon nach dem Auftaktdrittel war die Partie praktisch entschieden. Der schwedische Teamspieler Marcus Sörensen brachte die effizienten Gäste schon nach 69 Sekunden in Führung. Samuel Walser staubte in der 13. Minute zum 2:0 ab, nur 60 Sekunden später erhöhte der langjährige NHL-Spieler Jacob de la Rose aus Schweden. Während die offensiven Bemühungen des KAC erfolglos blieben, war Walser im Mitteldrittel erneut für die Fribourger erfolgreich (32.) und setzte damit bereits den Schlusspunkt.

Ein Österreicher war unterdessen in einem Parallelspiel erfolgreich. Beim 7:2-Sieg von Lausanne HC gegen Tampereen Ilves aus Finnland erzielte der Villacher Michael Raffl ein Tor und eine Vorlage für die Eidgenossen. Das zweite österreichische CHL-Team, Red Bull Salzburg, tritt am Freitag (17.30 Uhr) bei Unia Oświęcim an und will dort den zweiten Sieg im dritten Spiel einfahren.