Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
185 Feuerwehrleute bekämpfen Brand mit Donauwasser
© Bfkdo Amstetten / FF Neustadtl

Wohnhaus in Flammen

185 Feuerwehrleute bekämpfen Brand mit Donauwasser

25.08.25, 10:51
Teilen

Acht Feuerwehren mit 185 Helfern sind in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhausbrand in Freyenstein in der Marktgemeinde Neustadtl a. d. Donau (Bezirk Amstetten) im Einsatz gestanden. 

Am Sonntag um 22.31 wurden acht Feuerwehren zu einem Gebäudebrand nach Freyenstein in der Gemeinde Neustadtl/Donau (Bezirk Amstetten) alarmiert, 185 Feuerwehrmitglieder rückten mit 25 Fahrzeugen aus. Bereits bei der Anfahrt zum Einsatzort war das in Flammen stehende Gebäude sichtbar. Rasch wurden die ersten Atemschutztrupps zu den Löscharbeiten losgeschickt. Die dafür notwendige Löschwasserversorgung erfolgte direkt aus der angrenzenden Donau, das erwies sich sehr vorteilhaft. Denn aufgrund der schwierigen Lage konnten sich die Einsatzfahrzeuge kaum bewegen. Auch der angrenzende Wald war gefährdet.

185 Feuerwehrleute bekämpfen Brand mit Donauwasser
© Bfkdo Amstetten / FF Neustadtl

Sobald der Brand in einem kontrollierten Ausmaß war, wurde zudem das Dach durch Abdecken geöffnet, um die Flammen besser von außen bekämpfen zu können. Schließlich konnte kurz nach Mitternacht "Brand aus" vermeldet werden. Personen wurden nicht verletzt, Teile des Gebäudes aber schwer beschädigt. Die Einsatzkräfte der FF Neustadtl blieben mehrere Stunden zur Brandsicherheitswache vor Ort.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden