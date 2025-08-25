185 Feuerwehrleute bekämpfen Brand mit Donauwasser

Acht Feuerwehren mit 185 Helfern sind in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhausbrand in Freyenstein in der Marktgemeinde Neustadtl a. d. Donau (Bezirk Amstetten) im Einsatz gestanden.

Am Sonntag um 22.31 wurden acht Feuerwehren zu einem Gebäudebrand nach Freyenstein in der Gemeinde Neustadtl/Donau (Bezirk Amstetten) alarmiert, 185 Feuerwehrmitglieder rückten mit 25 Fahrzeugen aus. Bereits bei der Anfahrt zum Einsatzort war das in Flammen stehende Gebäude sichtbar. Rasch wurden die ersten Atemschutztrupps zu den Löscharbeiten losgeschickt. Die dafür notwendige Löschwasserversorgung erfolgte direkt aus der angrenzenden Donau, das erwies sich sehr vorteilhaft. Denn aufgrund der schwierigen Lage konnten sich die Einsatzfahrzeuge kaum bewegen. Auch der angrenzende Wald war gefährdet.

© Bfkdo Amstetten / FF Neustadtl

Sobald der Brand in einem kontrollierten Ausmaß war, wurde zudem das Dach durch Abdecken geöffnet, um die Flammen besser von außen bekämpfen zu können. Schließlich konnte kurz nach Mitternacht "Brand aus" vermeldet werden. Personen wurden nicht verletzt, Teile des Gebäudes aber schwer beschädigt. Die Einsatzkräfte der FF Neustadtl blieben mehrere Stunden zur Brandsicherheitswache vor Ort.