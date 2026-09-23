Bundesheer-Übung
Drogenlenker rast davon: Zwei Polizisten verletzt
Ein 29-Jähriger hat am Dienstagabend im Bezirk Oberwart für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll mit überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten geflüchtet sein. Seine Fahrt endete bei einer Bundesheer-Übung: Soldaten konnten den Verdächtigen anhalten und stoppen.
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Widerstand bei Festnahme
Die Polizei vermutete, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand, und wollte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus Oberwart bringen. Während der Fahrt begann der Mann jedoch in Richtung der Beamten zu schlagen. Die Polizisten hielten daraufhin an und wollten ihm Handschellen anlegen. Dabei trat der 29-Jährige nach den beiden Beamten und versuchte laut Polizei, sie zu beißen.
Ein Beamter verletzt
Bei dem Gerangel wurden beide Polizisten verletzt. Einer konnte nach einer medizinischen Untersuchung seinen Dienst fortsetzen, der zweite musste den Dienst abbrechen. Der 29-Jährige wurde wegen der Vorfälle angezeigt, blieb jedoch vorerst auf freiem Fuß.
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