Alarm! Russen-Kampfjets über Ostsee abgefangen

Finnische und schwedische Kampfjets haben nach finnischen Angaben russische Flugzeuge über der Ostsee abgefangen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie die finnische Luftwaffe am Freitag mitteilte, stiegen am Donnerstag Abfangjäger der Einsatzbereitschaft Quick Reaction Alert (QRA) der beiden NATO-Länder auf, nachdem ein russischer Verband aus einem Tu-134-Transportflugzeug, MiG-31-Kampfflugzeugen und Su-30-Jets "im internationalen Luftraum über dem Finnischen Meerbusen" gesichtet worden war.

Es war den Angaben zufolge der erste gemeinsame Abfangeinsatz beider Länder. Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson schrieb im Onlinedienst X, der Ostseeraum sei "noch nie so gefährdet", aber "auch noch nie so gut geschützt" gewesen im Moment.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 haben sich die Spannungen in der Ostsee deutlich erhöht. Kampfflugzeuge nordeuropäischer NATO-Länder fangen immer wieder russische Kampfjets ab. Die EU-Länder Schweden und Finnland gaben aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihre jahrzehntelange militärische Bündnisfreiheit auf und traten der NATO bei.