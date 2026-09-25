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Unglaublich! So luxuriös sind die Wiesn-Toiletten

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Frau in Dirndl steht vor einem Toilettenschild auf dem Oktoberfest.
© Getty Images/STOCK4B-RF
Alle Jahre wieder stürmen Millionen Menschen auf das Oktoberfest. Am größten Volksfest der Welt bleibt aber selbst am stillen Örtchen nichts dem Zufall überlassen.
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Das Bier auf der Münchner Wiesn fließt seit 19. September wieder in rauen Mengen. Auch heuer werden bis 4. Oktober wieder etwa 400.000 Besucher pro Tag erwartet. Nicht umsonst ist es das größte Volksfest der Welt und ein absoluter Publikumsmagnet.

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Dabei wird allerdings nichts dem Zufall überlassen. 38 Festzelte, über 100 Fahrgeschäfte und über 180 Verkaufsstände bieten den Wiesn-Gehern jede Menge Unterhaltung. Doch bei so viel Getränken müssen auch genug Toiletten zur Verfügung stehen.

Nicht weniger als 1.400 Sitz- und Stehplätze werden jährlich aufgebaut. Doch von herkömmlichen Plastik-Kabinen ist zumindest mancherorts keine Rede. Die Veranstalter geben sich alle Mühe, dass sich die Besucher selbst am "stillen Örtchen" wohlfühlen.

Traum-Toiletten auf der Wiesn

Wie eine Influencerin, die als Kellnerin am Oktoberfest arbeitet, sind die Toiletten in einem Festzelt richtig luxuriös ausgestattet. Wer dabei denkt, dass es sich um die WCs für VIPs handelt, der irrt. Nadja Blochberger arbeitet in der "Münchner Knödelei" und hat einen Rundgang geteilt. Wunderschöne Kabinen, Vogelgezwitscher und genug Platz.

Ihre Follower sind ebenfalls begeistert. "So schön hab ich mich noch nie erleichtert", meint ein Follower. Auch andere loben die Veranstalter, dass es besonders ist, dass es richtige Toiletten gibt. So lässt es sich auf jeden Fall noch ausgelassener feiern.

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