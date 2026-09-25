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Show: »Der Quiz-Champion« mit Johannes B. Kerner

Ein Mann im Anzug steht auf der Bühne der TV-Show "Der Quiz Champion".
© ZDF und Svea Pietschmann
Für den Sieg müssen die Kandidaten gegen fünf Promis gewinnen.
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Entertainment. In der Samstags-Final-Show mit Johannes B. Kerner treten schlaue Kandidaten an, um "Der Quiz-Champion" zu werden und 100.000 Euro zu gewinnen. Für einen Sieg müssen die Kandidaten gegen fünf Experten gewinnen. Mit dabei: Axel Milberg (Literatur und Sprache), Andrea Kiewel (Musik), Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) und Ingo Zamperoni (Zeitgeschehen). Nur der Kandidat, der alle fünf Duelle gewinnt, kann Quiz-Champion werden und 100.000 Euro gewinnen. Schafft es mehr als ein Kandidat, alle Duelle zu gewinnen, kommt es zu einem Stechen im großen Finale.

ZDF
20.15 UHR

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Sechs Personen stehen auf der Bühne der TV-Show "Der Quiz Champion" vor einem großen Stern.
Bastian Pastewka, Katrin Müller-Hohenstein, Johannes B. Kerner, Axel Milberg, Andrea Kiewel und Ingo Zamperoni. © ZDF und Thomas Kierok

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