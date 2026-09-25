Neues auf NETFLIX

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Ein Rennfahrer im blauen Overall lächelt, trägt Sonnenbrille und Kappe mit "DEKRA"-Logo.
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Doku: »Schumacher 94 – Die Geburt einer Legende«

1994. Michael Schumacher wird zum ersten Mal Weltmeister. Interviews mit seiner Frau Corinna und spannendes Archivmaterial geben Einblick in die legendäre Formel-1-Saison.

2.10.
FILM

Drama: »East of Eden« mit Florence Pugh und Christopher Abbott

Junge Frau mit historischer Kleidung blickt über die Schulter in die Kamera.
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Packend. Anfang des 20. Jahrhunderts treibt eine unabhängige Frau einen Keil zwischen zwei Brüder und entfacht damit eine Saga, die sich über zwei Generationen erstreckt.

1.10.
FILM

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Vier elegant gekleidete Frauen posieren auf einem roten Sofa vor einem Kamin mit Gewehren an der Wand.
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Verbrechen. Sophie zieht von Neuengland nach Ost-Texas, wo sie in den Bann der wohlhabenden Margot gerät. Schnell wird sie Teil einer Hausfrauen-Clique, hinter deren glänzender Fassade tödliche Geheimnisse lauern.

2.10.
SERIE

Doku: »Der Witwer: Bis dass der Tod uns scheidet«

Ein Mann und eine Frau posieren zusammen, darüber steht der Text "DER WITWER".
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Crime. Um die Wahrheit über einen Mörder herauszufinden, tun sich ein Journalist und Detektiv zusammen.

30.9.
SERIE

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