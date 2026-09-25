Neues auf NETFLIX
Doku: »Schumacher 94 – Die Geburt einer Legende«
1994. Michael Schumacher wird zum ersten Mal Weltmeister. Interviews mit seiner Frau Corinna und spannendes Archivmaterial geben Einblick in die legendäre Formel-1-Saison.
FILM
Drama: »East of Eden« mit Florence Pugh und Christopher Abbott
Packend. Anfang des 20. Jahrhunderts treibt eine unabhängige Frau einen Keil zwischen zwei Brüder und entfacht damit eine Saga, die sich über zwei Generationen erstreckt.
FILM
Auch interessant
Mystery-Drama: »The Hunting Wives« mit Brittany Snow und Malin Akerman
Verbrechen. Sophie zieht von Neuengland nach Ost-Texas, wo sie in den Bann der wohlhabenden Margot gerät. Schnell wird sie Teil einer Hausfrauen-Clique, hinter deren glänzender Fassade tödliche Geheimnisse lauern.
SERIE
Doku: »Der Witwer: Bis dass der Tod uns scheidet«
Crime. Um die Wahrheit über einen Mörder herauszufinden, tun sich ein Journalist und Detektiv zusammen.
SERIE
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden