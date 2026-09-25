Nachwuchs in Monaco: Michaël Ducruet erwartet erstes Kind

Die erweiterte Fürstenfamilie von Monaco darf sich über Nachwuchs freuen: Michaël Ducruet und seine Ehefrau Coralie erwarten im nächsten Jahr ihr erstes gemeinsames Baby.

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Wie das französische Magazin "Point de Vue" Freitag berichtete, ist Coralie Ducruet mit ihrem ersten Kind schwanger. Das Paar gab sich im September 2022 das Jawort, beinahe auf den Tag genau vier Jahre vor dem Bekanntwerden der Schwangerschaft. Die werdende Mutter veröffentlichte Freitag eine Instagram-Story, die ihre Mutter und ihre Schwiegermutter anstoßend auf einem Balkon zeigt. Dazu schrieb sie: "Die zwei zukünftigen Omas. Unglaublich. Ich liebe euch". Zudem signalisieren Emojis sowie ein hellblaues Herz in ihrem bisher privaten Profil das Familienglück. Das Kind soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.

Charlène und Albert von Monaco © Getty

Aufgaben im Dienst des Fürstenhauses

Wenn Michaël Ducruet nicht gerade reist oder mit seiner Privatpilotenlizenz im Cockpit sitzt, arbeitet er im Dienst des monegassischen Fürstenhauses. Als Carabinieri steht er regelmäßig vor dem Palast Wache und wird dort für den Schutz von Fürst Albert (68) sowie Fürstin Charlène (48) eingesetzt.

Enges Verhältnis der Monegassen-Geschwister

Michaël ist der Sohn von Daniel Ducruet (61), der ab 1995 für ein Jahr mit Stéphanie von Monaco (61) verheiratet war. Aus dieser Ehe stammen Pauline (32) und Louis Ducruet (33). Michaël entstammt einer Verbindung mit einer anderen Frau. Obwohl er kein offizielles Mitglied der monegassischen Fürstenfamilie ist, gelten die Bande zwischen den Halbgeschwistern als sehr eng.