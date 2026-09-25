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Kabarett: »Ralf Schmitz live! Schmitzfindigkeiten«

Buntes Plakat mit „Ralf Schmitz Live! Schmitz findig keiten“, Lupe mit Astronaut, Flugzeug und Heißluftballon.
© Hersteller
Satire: Über menschliche Macken und alltägliche Pingeligkeiten.
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Humor. Ralf Schmitz hat die Faxen dicke: "Meine Güte! Müssen wir denn ständig jedes Haar auf die Goldwaage legen, bevor wir es spalten?" Ralf hat eine Mission! Er wird beweisen, dass wir alle mehr Spaß im Leben hätten, wenn wir nicht alles so ernst und so genau nehmen würden. Und diese Mission nimmt Ralf sehr genau! Er geht auf die Suche nach den Schmitzfindigkeiten des alltäglichen Wahnsinns, der uns alle so liebevoll schrullig und angenehm verrückt macht. Und er findet reichlich davon!

RTL
20.15 UHR

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+++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Ralf Schmitz live! Schmitzfindig

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