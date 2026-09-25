TV-Highlights am Samstag
Komödie: »No Hard Feelings« mit Jennifer Lawrence und Andrew Barth Feldman
Romanze. Die Uber-Fahrerin Maddie gerät in Geldnöte, weil ihr Ex-Freund das Auto verpfändet hat. Jetzt droht sie ihr Haus zu verlieren. Da stößt sie auf eine verlockende Anzeige: Die wohlhabenden Helikopter-Eltern Allison und Laird Becker suchen eine Frau, die ihren eigenbrötlerischen Sohn Percy zum ersten Liebesspiel verführt, bevor er ans College nach Princeton geht. Die erfahrene Maddie erwartet sich ein leichtes Spiel. Trotz all ihrer ambitionierten Verführungskünste entpuppt sich Percy als extrem schwieriger Fall.
20.15 UHR
Beliebter Animations-Film: »Der Super Mario Bros. Film«
Fantasy. Weil ihre Firma nicht gut läuft, sind die Klempner Mario und Luigi begeistert, als sie erfahren, dass ganz Brooklyn ein Abflussproblem hat. Doch die Reparatur muss warten, denn die Brüder stoßen plötzlich auf ein magisches Portal, das in eine andere Welt führt. Dort sehen sie sich mit einer ganz anderen Aufgabe konfrontiert: dem Kampf gegen König Bowser, der Prinzessin Peach heiraten will.
20.15 UHR
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Krimi: »Die Toten am Meer - Tod eines Pastors«
Spannung. Mit einem Leichenfund im Watt beginnt für die Husumer Ermittler Ria Larsen und Michael Brandt ein rätselhafter Fall: Ein Pastor wird ermordet aufgefunden, kurz darauf sorgt ein makabrer Fund in Priesterkleidung für Aufsehen. Die Spuren führen zu einer Eliteschule und in die düstere Rungholt-Sage. Zwischen alten Legenden, Machtmissbrauch und verdrängten Schuldfragen kommt ein lange verborgenes Geheimnis ans Licht.
20.15 UHR
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