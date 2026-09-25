Zoff zwischen Mourinho und Perez vor dem El Clasico

Bei Real Madrid fliegen die Fetzen: Nach Fehlstart und zwei Pleiten kracht es zwischen Trainer Jose Mourinho und Boss Florentino Perez gewaltig. Der Grund ist verfehlte Transferpolitik.

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Beim spanischen Edeltklub Real Madrid brennt vor dem anstehenden Clasico die Hütte. Laut Berichten der "Mundo Deportivo" stehen die Zeichen im Königshaus massiv auf Sturm. Nach schwachen Vorstellungen in den vergangenen Wochen und zwei Niederlagen aus den letzten vier Partien hinken die Hauptstädter ihrem Erzrivalen FC Barcelona hinterher. Der sportliche Abwärtstrend hat schwere Gräben zwischen Cheftrainer Jose Mourinho und Präsident Florentino Perez aufgerissen.

Transfer-Ärger lässt Stimmung kippen

Als Hauptauslöser für den Riss zwischen den beiden Führungsfiguren gilt das abgelaufene Sommer-Fenster. "The Special One" verlangte hochkarätige Verstärkungen für Schlüsselpositionen, um den Kader tief genug aufzustellen. Perez verweigerte jedoch einige dieser absoluten Wunschtransfers und verteidigte die bisherige Linie. Der Ausfall zentraler Stützen legt nun die fehlende Breite im Kader offen, was Mourinho der Klubführung intern sehr deutlich ankreidet.

Mourinho unter Druck – Horror-Programm vor dem Clasico

Klartext im Königshaus: Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez im heutigen Umfeld bei einer Ansprache hinter dem Rednerpult. Nach verweigerten Wunscheinkäufen im Sommer und dem jüngsten Ergebnistief ist das Verhältnis zwischen dem Klubchef und Cheftrainer José Mourinho sichtlich angespannt. © Europa Press via Getty Images

Die interne Zerreißprobe trifft die Madrilenen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Vor dem Schlagabtausch gegen Barcelona am 25. Oktober wartet ein wahrer Mammut-Fahrplan auf das Team. In den kommenden Wochen stehen Duelle gegen Kaliber wie Villarreal, AS Roma, Sevilla und RB Leipzig auf dem Programm. Gelingt in diesen wegweisenden Partien keine schnelle Wende, könnte die Ära von Mourinho bei Real Madrid schneller als gedacht wieder zu Ende sein.