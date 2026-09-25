Königshaus bebt
Zoff zwischen Mourinho und Perez vor dem El Clasico
Beim spanischen Edeltklub Real Madrid brennt vor dem anstehenden Clasico die Hütte. Laut Berichten der "Mundo Deportivo" stehen die Zeichen im Königshaus massiv auf Sturm. Nach schwachen Vorstellungen in den vergangenen Wochen und zwei Niederlagen aus den letzten vier Partien hinken die Hauptstädter ihrem Erzrivalen FC Barcelona hinterher. Der sportliche Abwärtstrend hat schwere Gräben zwischen Cheftrainer Jose Mourinho und Präsident Florentino Perez aufgerissen.
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Als Hauptauslöser für den Riss zwischen den beiden Führungsfiguren gilt das abgelaufene Sommer-Fenster. "The Special One" verlangte hochkarätige Verstärkungen für Schlüsselpositionen, um den Kader tief genug aufzustellen. Perez verweigerte jedoch einige dieser absoluten Wunschtransfers und verteidigte die bisherige Linie. Der Ausfall zentraler Stützen legt nun die fehlende Breite im Kader offen, was Mourinho der Klubführung intern sehr deutlich ankreidet.
Mourinho unter Druck – Horror-Programm vor dem Clasico
Die interne Zerreißprobe trifft die Madrilenen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Vor dem Schlagabtausch gegen Barcelona am 25. Oktober wartet ein wahrer Mammut-Fahrplan auf das Team. In den kommenden Wochen stehen Duelle gegen Kaliber wie Villarreal, AS Roma, Sevilla und RB Leipzig auf dem Programm. Gelingt in diesen wegweisenden Partien keine schnelle Wende, könnte die Ära von Mourinho bei Real Madrid schneller als gedacht wieder zu Ende sein.
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