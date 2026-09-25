NEUES auf SKY
Schräge, romantische Komödie mit Starbesetzung: »Splitsville«
Humor. Der frisch verlassene Carey erfährt, dass seine Freunde eine glückliche offene Ehe führen. Prompt stürzt er ihre Beziehung ins Chaos. Mit Dakota Johnson.
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Animations-Film mit den Kultfiguren: »Der Super Mario Galaxy Film«
Fortsetzung. Mega-erfolgreiches Animationsabenteuer nach dem Game-Hit mit Klempner Mario und seinen Freunden: Gemeinsam verschlägt es sie auf einen spektakuläre Mission ins Weltall.
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Psychohorror: »Forbidden Floor – The Home« mit Pete Davidson
Spannung. Beim Ableisten seiner Sozialstunden im Altenheim deckt Max ein düsteres Geheimnis auf der streng gehüteten vierten Etage auf und gerät dadurch selbst in Lebensgefahr.
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Science-Fiction: »Einfach überirdisch!« mit Legende William Shatner
Spannung. In jeder Episode werden drei bizarre und unerklärliche Geschichten präsentiert, deren Vorfälle anschließend mit wissenschaftlichen Methoden analysiert werden.)
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