NEUES auf SKY

Die Streaming-Highlights im Überblick

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Schräge, romantische Komödie mit Starbesetzung: »Splitsville«

Humor. Der frisch verlassene Carey erfährt, dass seine Freunde eine glückliche offene Ehe führen. Prompt stürzt er ihre Beziehung ins Chaos. Mit Dakota Johnson.

26.09.

FILM

Animations-Film mit den Kultfiguren: »Der Super Mario Galaxy Film«

. © Hersteller

Fortsetzung. Mega-erfolgreiches Animationsabenteuer nach dem Game-Hit mit Klempner Mario und seinen Freunden: Gemeinsam verschlägt es sie auf einen spektakuläre Mission ins Weltall.

2.10.

FILM

Psychohorror: »Forbidden Floor – The Home« mit Pete Davidson

. © Hersteller

Spannung. Beim Ableisten seiner Sozialstunden im Altenheim deckt Max ein düsteres Geheimnis auf der streng gehüteten vierten Etage auf und gerät dadurch selbst in Lebensgefahr.

3.10.

FILM

Science-Fiction: »Einfach überirdisch!« mit Legende William Shatner

. © Hersteller

Spannung. In jeder Episode werden drei bizarre und unerklärliche Geschichten präsentiert, deren Vorfälle anschließend mit wissenschaftlichen Methoden analysiert werden.)