oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

NEUES auf SKY

Vier Personen stehen nebeneinander, daneben der Schriftzug "Splitsville" auf hellem Hintergrund.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights im Überblick
OE24 auf Google bevorzugen

Schräge, romantische Komödie mit Starbesetzung: »Splitsville«

Humor. Der frisch verlassene Carey erfährt, dass seine Freunde eine glückliche offene Ehe führen. Prompt stürzt er ihre Beziehung ins Chaos. Mit Dakota Johnson.

26.09.
FILM

Animations-Film mit den Kultfiguren: »Der Super Mario Galaxy Film«

Filmplakat zu "Der Super Mario Galaxy Film" mit Mario und weiteren Figuren im Weltraum.
. © Hersteller

Fortsetzung. Mega-erfolgreiches Animationsabenteuer nach dem Game-Hit mit Klempner Mario und seinen Freunden: Gemeinsam verschlägt es sie auf einen spektakuläre Mission ins Weltall.

2.10.
FILM

Auch interessant

Britischer Influencer sticht auf Flüchtlingsboot ein

Ex-SPÖ-Politiker fordert völligen Kurswechsel der SPÖ

Mega-Beben um ManCity! In 114 Fällen schuldig: Titelaberkennung oder Abstieg droht!

Psychohorror: »Forbidden Floor – The Home« mit Pete Davidson

Mann blickt erschrocken auf eine Spritze, die auf sein Gesicht gerichtet ist, rotes Licht dominiert.
. © Hersteller

Spannung. Beim Ableisten seiner Sozialstunden im Altenheim deckt Max ein düsteres Geheimnis auf der streng gehüteten vierten Etage auf und gerät dadurch selbst in Lebensgefahr.

3.10.
FILM

Science-Fiction: »Einfach überirdisch!« mit Legende William Shatner

Mann in grauem Polohemd betrachtet eine leuchtende Kristallkugel auf einem Tisch.
. © Hersteller

Spannung. In jeder Episode werden drei bizarre und unerklärliche Geschichten präsentiert, deren Vorfälle anschließend mit wissenschaftlichen Methoden analysiert werden.)

30.9.
SERIE

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Show: »Der Quiz-Champion« mit Johannes B. Kerner

Neues auf NETFLIX

Kabarett: »Ralf Schmitz live! Schmitzfindigkeiten«

10 kalorienärmste Obstsorten

TV-Highlights am Samstag

PSG-Sportdirektor dementiert Mbappé-Gerüchte

NEUES auf SKY

Das Wetter heute

So schafft unser Team noch den Aufstieg

Salzburg gleicht spät gegen Aufsteiger Ried aus