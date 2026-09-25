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Rostige Schraube: Weltweiter Rückruf für vier Millionen Autos

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Der bereits bekannte Rückruf bei Volkswagen wird noch größer: Wegen einer möglicherweise rostenden Schraube an der Lenkung sind inzwischen weltweit rund vier Millionen Fahrzeuge betroffen. Neben VW trifft es nun auch Skoda, Audi und Seat.
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Zunächst hatte Volkswagen weltweit mehr als zwei Millionen Fahrzeuge der eigenen Marke zurückgerufen. Betroffen waren unter anderem Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy.

Nun erreicht der Rückruf laut "Handelsblatt" eine völlig neue Größenordnung. Insgesamt sollen rund vier Millionen Fahrzeuge weltweit betroffen sein. Damit sind neben VW auch Modelle der Konzernmarken Skoda, Audi und Seat im Visier.

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Rostende Schraube kann zum Problem werden

Grund für den Rückruf ist eine Befestigungsschraube am Lenkgetriebe, die korrodieren kann. Dadurch kann es zu Problemen an der Lenkung kommen.

Bei Volkswagen betrifft der bisher bekannte Rückruf 2.159.054 Fahrzeuge weltweit, darunter rund 896.000 Autos in Deutschland. Produziert wurden die betroffenen Modelle zwischen September 2013 und Juli 2024.

Neue Dimension für Volkswagen

Mit der Ausweitung auf weitere Konzernmarken wächst die Zahl der betroffenen Fahrzeuge nun auf rund vier Millionen. Laut "Handelsblatt" handelt es sich um eine Größenordnung, wie sie Volkswagen seit dem Dieselskandal nicht mehr erlebt habe.

Halter betroffener Fahrzeuge werden vom jeweiligen Hersteller kontaktiert beziehungsweise wurden teilweise bereits informiert. Für Besitzer heißt es daher: Post und Rückrufinformationen genau prüfen.

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