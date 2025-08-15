Alles zu oe24VIP
Selbstständige Kampfroboter schockieren bei Wettbewerb
Können ALLES

Selbstständige Kampfroboter schockieren bei Wettbewerb

15.08.25, 12:07
Seit Samstag laufen in der chinesischen Hauptstadt Peking die ersten World Humanoid Robot Games. Roboter, die gegeneinander antreten - es sind faszinierende und zugleich äußerst gruselige Bilder - wie selbstständig die Roboter bereits funktionieren. 

Roboter-Teams aus insgesamt 16 Ländern, darunter auch die USA, Deutschland und Japan, treten dort in verschiedenen Disziplinen an. Auf dem Programm stehen unter anderem Leichtathletik, Fußball, Tanz und Kampfsport - sie können also laufen, schlagen, treten und miteinander kämpfen...

"Humanoide Maschinen" sollen weiterentwickelt werden

Die Veranstalter erklären, dass der Wettbewerb nicht nur Show ist – sondern ein gezielterest. Durch die sportlichen Herausforderungen sollen Motorik, Entscheidungsverhalten und Steuerungssysteme der humanoiden Maschinen weiterentwickelt werden.

Haushalts-Roboter

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten später in Fabriken oder Privathaushalten eingesetzt werden – also überall dort, wo autonome Roboter komplexe Aufgaben übernehmen sollen.

China will ganze Roboterindustrie aufbauen

Das Großevent ist Teil eines umfassenden nationalen Plans der chinesischen Regierung. Ziel: Bis 2027 soll eine Weltklasse-Industrie für humanoide Roboter aufgebaut werden – China will damit international führend im Robotikbereich werden.

