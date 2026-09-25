Ed Sheeran sagt Mega-Konzerte ab

Ed Sheeran muss seine geplanten Konzerte an diesem Wochenende kurzfristig absagen. Wegen eines schweren Unwetters fallen seine Auftritte im Gillette Stadium in Massachusetts aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich hätte Ed Sheeran am Freitag und Samstag im Gillette Stadium in Foxborough auftreten sollen. Doch daraus wird nun nichts.

Stadion- und Tourmanagement sowie die zuständigen Sicherheitsbehörden hatten die Wetterentwicklung bereits seit Tagen beobachtet. Wegen der erwarteten schweren Unwetter wurde schließlich die Absage beschlossen.

Die Sicherheit von Fans, Mitarbeitern und allen Beteiligten habe dabei oberste Priorität, teilte ein Sprecher von Robert Kraft, dem Besitzer der New England Patriots, mit.

Sturm bringt Tournee durcheinander

Für die Region wird ein heftiger Nor’easter-Sturm erwartet. In Foxborough werden laut Fox Weather bis zu 1 bis 2 Inch Regen – also rund 25 bis 50 Millimeter – sowie Windböen von bis zu 40 Meilen pro Stunde erwartet.

Bereits am Donnerstag waren die Aufbauarbeiten für die beiden Konzerte wegen der Wettergefahr gestoppt worden.

Für die Fans gibt es zumindest beim Geld Klarheit: Die Tickets werden an der jeweiligen Verkaufsstelle zurückerstattet. Wer seine Karten über Ticketmaster gekauft hat, soll automatisch eine Rückerstattung erhalten.

Sheeran zuletzt alleine auf der Bühne

Die Absage kommt für Sheeran zu einem ohnehin ungewöhnlichen Zeitpunkt seiner Tour. Nach dem Streit um seinen ehemaligen Support-Act Macklemore hätte der britische Superstar in Massachusetts offenbar ohne seine üblichen Vorbands und Teile seiner Begleitband auftreten müssen.

Mehrere Musiker hatten die Tour aus Solidarität mit Macklemore verlassen. Sheeran stand deshalb bereits am vergangenen Wochenende in Philadelphia alleine auf der Bühne.

Macklemore sorgt weiter für Wirbel

Macklemore war aus der Tour genommen worden, nachdem er bei einem früheren Konzert "Free Palestine" gesagt hatte. Die Äußerung hatte für heftige Reaktionen gesorgt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Für Samstag war zudem eine Protestaktion der Organisation Massachusetts Peace Action vor dem Gillette Stadium angekündigt worden.

Kurios: Nur einen Tag vor der wetterbedingten Konzertabsage hatte Macklemore bei der Ankündigung seiner neuen "Free Palestine Tour" offenbar erneut gegen Sheeran und Robert Kraft ausgeteilt.