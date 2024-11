Schon wieder! Luft aus 94 Pkw-Reifen rausgelassen

Die Polizei startete umgehend Ermittlungen wegen des Verdachts der mutwilligen Sachbeschädigung - die Autofahrerclubs hatten bis über die Mittagsstunden hinaus Stress.

Wien. Mutmaßliche "Tyre Extinguishers"-Aktivisten wollen nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag erneut die Luft aus den Reifen von zahlreichen Pkw - diesmal wieder in der Bundeshauptstad - ausgelassen haben. Auf dem X-Account "Luftnot Kollektiv" sprach die Gruppe von 94 betroffenen SUVs in Wien-Hernals. Die Landespolizeidirektion bestätigte, dass "heute Früh schon vereinzelt diesbezügliche Wahrnehmungen bei der Polizei eingegangen sind".

© X/Luftnot Kollektiv ×

Eine konkrete Zahl zu den beschädigten Pkw lag seitens der Polizei noch nicht vor. "Aktuell verschafft sich die Polizei vor Ort einen entsprechenden Überblick", teilte ein Sprecher mit. SUVs und Geländewagen seien "eine Katastrophe für das Klima", hieß es seitens der Aktivisten in dem Kurznachrichtendienst. "SUVs töten! Sie sind eine Gefahr für Kinder und Fußgänger:innen, sie verpesten unsere Luft und zerstören unsere Umwelt. Deshalb haben wir bei 94 SUVs die Luft ausgelassen" heißt es wortwörtlich auf X.

Aktuell verschafft sich die Polizei vor Ort (Zuständigkeitsbereich PI Rötzergasse) einen entsprechenden Überblick und ermittelt wegen Verdachts der Sachbeschädigung gegen vorerst unbekannte Täterschaft.