Auto-Hasser lassen Luft aus Reifen von 40 (!) SUVs

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im 18. Bezirk in Wien aus mehr als 40 SUV-Reifen die Luft gelassen.

Wien. Diese Aktion zielt laut Pressemitteilung des "Luftnot Kollektivs" darauf ab, den Besitz von SUVs unattraktiv zu machen. Die Aktivisten kritisieren diese Fahrzeuge als erhebliche Umwelt- und Sicherheitsrisiken.

"Sie sind größer und schwerer als normale Autos und verbrauchen daher mehr Treibstoff und stoßen mehr Treibhausgase aus. Das beschleunigt die Klimakrise und verpestet unsere Luft durch die erhöhte Feinstaubbelastung", schreiben die Aktivisten in ihrer Mitteilung. Laut ihnen sind SUVs weltweit der zweitgrößte Verursacher steigender Treibhausemissionen. Zudem seien SUVs bei Verkehrsunfällen aufgrund ihrer Größe besonders gefährlich und tragen zur Verschlechterung der Luftqualität durch erhöhte Feinstaubbelastung bei.

SUVs gefährden unsere Gesundheit und Sicherheit. Deshalb haben wir gestern Nacht in Wien die Luft aus über 40 Reifen von SUVs gelassen. Damit wurden diese Klimakiller unschädlich gemacht. #TyreExtinguishers #Wien #Währing #LuftnotKollektiv pic.twitter.com/PLoleZPpHF — Luftnot Kollektiv (@luftnot) August 27, 2024

Stattdessen fordern die Aktivisten den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel - besonders in Großstädten wie Wien: "SUVs sind ein reines Statussymbol für ihre Besitzer:innen, die damit die Sicherheit und Gesundheit Aller aufs Spiel setzen."

© Luftnot Kollektiv ×

Wollen Kampf selbst in die Hand nehmen

Angesichts der anhaltenden Klimakrise, die seit über einem Jahr das 1,5-Grad-Ziel überschreitet, und der extremen Wetterereignisse, wie den Überflutungen in St. Anton und dem neuen Niederschlagrekord in Wien, sehen sich die Aktivisten gezwungen, selbst Maßnahmen zu ergreifen: "Die Möglichkeiten von Petitionen, Volksbegehren, Wahlen, Demonstrationen und Zivilem Ungehorsam wurden bereits ausgeschöpft. Wir sehen uns daher in der Verantwortung, den Kampf gegen die Klimakatastrophe selbst in die Hand zu nehmen."

Die Gruppe, die hinter der Aktion steht, nennt sich "The Tyre Extinguishers" und gehört zu einer globalen Bewegung, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt.