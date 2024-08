Am Dienstag gab es den Paukenschlag: Die Klima-Gruppe "Letzte Generation" verkündete ihre Proteste zu beenden. Das sorgte vor allem bei der ÖVP und der FPÖ für Jubelstimmung.

"Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr", sagte die Sprecherin der Klima-Gruppe "Letzte Generation" Marina Hagen-Canaval am Dienstag über das Aus der Proteste. Die Kampagne hat einen Punkt erreicht, an dem eine Schließung Sinn macht und Platz für einen neuen Weg macht." Die "Letzte Generation" wird ebenso wie die Proteste in der bisherigen Form beendet, wobei die Aktivisten die "Letzte Generation" primär nicht als Gruppe wie eine NGO sehen, sondern als Kampagne. Man mache Platz, "damit Neues entstehen kann".

Das Protest-Aus der Klima-Gruppe "Letzte Generation" sorgt in der heimischen Innenpolitik für Aufsehen. ÖVP und FPÖ sind in Jubelstimmung.

"Spuk hat ein Ende!" – So reagiert Nehammer auf Klima-Kleber-Aus

Bundeskanzler Karl Nehammer meldete sich via Plattform "X" zum Ende der Klima-Kleber-Proteste der "Letzten Generation": "Anderen Menschen den Alltag und den Weg in die Arbeit mutwillig zu erschweren, habe ich immer für falsch gehalten. Niemand steht über dem Recht, egal, welches Anliegen er vertritt. Gut, dass dieser Spuk ein Ende hat!", so Nehammer.

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt dazu: "Diese Einsicht ist eine gute Nachricht für unsere Mitmenschen und den Klimaschutz. Schließlich haben die oftmals überzogenen Aktionen der 'Letzten Generation' viele Menschen gegen den Klimaschutz aufgebracht."

"Offenbar haben die Klimakleber nach zahlreichen Gerichtsverfahren endlich begriffen, dass Österreichs Straßen kein rechtsfreier Raum sind und es kein Grundrecht auf ihre Sabotage-Aktionen gibt", meinte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

Jubelstimmung auch bei der FPÖ

"Der Wahnsinn hat ein Ende! Das ist die erste gute Aktion der Klima-Aktivsten überhaupt", meinte der niederösterreichische LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). "Heute können hunderttausende Pendler und Autofahrer, die von diesen 'Klimaterroristen' mit ihren irren Blockadeaktionen in den Stau gezwungen wurden, endlich aufatmen", reagierte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.