Klima-Radikale stechen zig Autoreifen auf

Klima-Aktivisten der Gruppe „The Tyre Extinguishers" stachen in Wr. Neustadt dutzende Autoreifen auf.

Die Aktionen der Klima-Kämpfer werden immer radikaler. Aktivisten der "The Tyre Extinguishers" haben es sich zum Ziel gemacht, "das Besitzen eines SUV's im städtischen Raum unmöglich zu machen".

Nun schlug die Gruppe auch in Wiener Neustadt zu. Im ganzen Stadtgebiet wurde Autoreifen aufgestochen – betroffen waren vor allem SUVs . Insgesamt handelt es sich um rund 80 Autos.

Bekennerschreiben

"The Tyre Extinguishers" hat sich in einem Bekennerschreiben bereits zu den Taten bekannt. „Wir tun dies, weil SUVs eine Katastrophe für das Klima, die öffentliche Sicherheit und unser aller Gesundheit sind. Die Regierung hat darin versagt, uns alle vor diesen Fahrzeugen zu schützen, und befeuert die Klimakatastrophe immer weiter. Es gibt keinen Grund, so ein Fahrzeug zu besitzen oder gar in einer Stadt zu fahren, allein die Produktion so eines SUVs ist nur durch massive Ausbeutung von Mensch und Umwelt möglich“, hießt es im Schreiben.

Die Polizei ermittelt bereits.