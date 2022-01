Lenker beim Eintreffen der Helfer nicht mehr im Fahrzeug.

Klosterneuburg. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Dienstagvormittag ein Pkw aus vorerst ungeklärter Ursache im Bereich des Strombades Kritzendorf in der Donau gelandet. Der Wagen wurde nach Feuerwehrangaben mittels Seilwinde an Land gezogen. Der Lenker hatte sich beim Eintreffen der Helfer nicht mehr in dem Fahrzeug befunden.