Klima-Radikale ließen Luft aus Behinderten-Auto

Klima-Aktivisten der Gruppe „The Tyre Extinguishers" ließen in Wiener Neustadt aus bis Dutzenden Autos die Luft aus den Reifen raus. Ziel waren SUV - selbst wenn Menschen dringend darauf angewiesen waren - die Polizei ermittelt.

NÖ. Die Exekutive zählte bis Montagnachmittag 50 Autos, die an mindestens einem Reifen einen Platten hatten, die Klima-Radikalen brüsten sich mit bis zu 80 SUV, bei denen sie bei einem oder mehreren Reifen die Luft abgelassen haben. Zurück ließen sie ein Flugblatt: "Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an ihnen, sondern an Ihrem Auto." SUV und Geländewagen wären eine Katastrophe für unser Klima, sie wären - kurz zusammengefasst - die zweitgrößte Ursache für den Klimanotstand, SUV töten Menschen eher als normale Autos und SUV-Fahrer wären eitel.

Die Aktion sorgt natürlich für enorme Aufregung und beschäftigt auch de Polizei, weil es nicht nur um Sachbeschädigung geht - fährt jemand ohne es zu ahnen mit einem Patschen los, ist seine körperliche Sicherheit gefährdet, mutige Juristen könnten versuchte absichtlich schwer Körperverletzung und dergleichen argumentieren.

Verärgert sind auch Betroffene wie Felidae G., die oe24 ein Foto ihres Platten schickt mit dem Hinweis: "Vor allem fahren wir kein wirklichen SUV, sondern ein Golf Cross und es lag ein Behindertenausweis im Auto!"

Birgit H., die einen E-Skoda fährt, der in der Hände der "Tyre Extinguishers" fiel: "Eine derartige Aktion ist eine Riesen-Frechheit. Als E-Auto Besitzer macht mich das gleich doppelt wahnsinnig. Diese nächtliche Aktion ist sowas von feige und hinterhältig von dieser Gruppierung."

Ein anderer mokiert über die "ganzen Extrakilometer, die heute von den Autofahrerclubs hingelegt werden mussten". Wider ein anderer lacht über Amtsschimmel, die trotz der Aktion unerbittlich umgeht: "Am Domplatz steht ein weißer SUV mit Zettel und Reifen platt UND Strafzettel wegen zu langem Parken..."