Ernst August: Wird jetzt Caroline sein Vormund?

Drama. Letzte Woche musste Ernst August (66) in die Psychiatrie. In seinem Jagdschloss in Grünau (OÖ) soll er nach wirrem Notruf zwei Polizisten mit einem Messerschleifer bedroht haben. Keine sieben Tage später der nächste Eklat: Bewaffnet mit einem Baseballschläger (!) wollte er zwei Polizisten „zur Rede stellen“. Jetzt soll ihn die ­Familie, allen voran noch Ehe-Frau Prinzessin Caroline von Monaco (63), retten.

„Nicht kooperativ“. „Seine Familie, mit der er kaum noch Kontakt hat, versucht eine Lösung zu finden. Dies gestaltet sich allerdings sehr schwierig, da Ernst August sich nicht kooperativ zeigt“, kennt Bunte-Reporter Stefan Blatt die Details.

Vormund. Zu den psychischen Problem kommt der körperliche Verfall: Nach Krebs und Klinikaufenthalt geht es August sehr schlecht. Sollte sich der Zustand verschlechtern, könnte es sein, dass Caroline die Vormundschaft übernehmen muss.