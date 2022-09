Millionär Walter Temmer crasht Luxuswagen

Der Unternehmer zeigt seinen geschrotteten Wagen in einem lustigen TikTok-Video.

Walter Temmer, bekannt aus der ATV-Serie „Die Temmers“, hat seinen Luxus-Mercedes AMG-GTR gecrasht, als er am Donnerstag ein Verkehrsschild rammte. Zu seinem Glück: es ist nur ein Sachschaden. „Susi (seine Ehefrau) braucht sich keine Sorgen zu machen“, erzählt Walter Temmer. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe in Höhe von etwa 20.000 Euro, jedoch dürfte dieser Betrag dem Millionär nicht allzu sehr weh tun.

Großes Lob seinerseits gab es für die Polizei Leibnitz, die sofort an Ort und Stelle war und Temmer hilfreich zur Seite stand.