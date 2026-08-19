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BVB-Aus?

Dortmund-Knall um ÖFB-Star Carney Chukwuemeka (22)

SR
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Ein Fußballspieler mit Dreadlocks trägt Trainingsanzug und Kopfhörer beim Stadionankunft.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Nach dem Transfer-Wirbel um Marcel Sabitzer ist nun auch die Zukunft von Carney Chukwuemeka bei Borussia Dortmund offen.
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Zwei Wochen vor dem Ende des Transferfensters könnte beim Mittelfeldspieler noch Bewegung in die Personalie kommen. Nach Informationen von "Sky" wäre der BVB grundsätzlich bereit, den 22-Jährigen abzugeben – allerdings nur, wenn ein entsprechend attraktives Angebot auf dem Tisch liegt.

Wechsel im Sommer?

Dortmund hat sein Mittelfeld in diesem Sommer bereits deutlich verstärkt. Mit Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias und Joey Veerman wurden gleich drei neue Spieler für das Zentrum verpflichtet. Der Konkurrenzkampf im Kader ist damit größer geworden, weshalb die Verantwortlichen bei Chukwuemeka offenbar gesprächsbereit sind.

Ein Spieler von Stuttgart und ein Spieler von Dortmund kämpfen im Spiel um den Ball.
© AFP

Hinzu kommt ein weiterer Unsicherheitsfaktor: die Verletzungsanfälligkeit des Engländers. Aktuell machen dem 22-Jährigen erneut leichte muskuläre Probleme zu schaffen. Gerade diese wiederkehrenden Beschwerden könnten seine Perspektive beim BVB zusätzlich erschweren.

Dabei ist Chukwuemekas Vertrag in Dortmund noch langfristig gültig. Erst 2030 läuft sein aktuelles Arbeitspapier aus. Trotzdem scheint ein Abschied noch in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Entscheidend dürfte sein, ob ein Klub bereit ist, die finanziellen Vorstellungen der Dortmunder zu erfüllen.

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Sabitzer: Champions League oder Saudi Arabien

Unklar ist beim BVB auch, wie es mit Marcel Sabitzer weitergeht. Wie die "Bild" berichtet, will der 32-jährige ÖFB-Teamspieler Dortmund zwar nicht um jeden Preis verlassen, zeigt sich für einen Transfer jedoch keineswegs verschlossen. Für einen Abschied stellt der Mittelfeldspieler allerdings klare Voraussetzungen. Sabitzer sei dann für einen Wechsel offen, falls ein Champions-League-Teilnehmer anklopft oder ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegt.

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