oe24
TV
E-Paper
Immo

"Arbeitsunfähig"

Hackerangriff legt Berlin-Verwaltung lahm

Person mit Kapuzenpulli arbeitet an Laptop mit Code auf mehreren Bildschirmen in dunklem Raum.
© Getty Images
Teile der Berliner Senatsverwaltung wurden Opfer eines Hackerangriffes, so die ersten IT-Untersuchungen. Davon sind sie Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz betroffen.
OE24 auf Google bevorzugen

Schon am Freitag wurden die beiden Verwaltungen vom Berliner Landesnetz getrennt. Die Beschäftigten können somit nicht mehr ins Homeoffice, Internet und E-Mail-Kommunikation nach außen funktionieren ebenfalls nicht. Gegenüber dem "Tagesspiegel" meinte ein Mitarbeiter der Senatsverkehrsverwaltung: "Wir sind praktisch arbeitsunfähig, ohne Internet und Mailkommunikation nach außen. An einer Lösung bis morgen glaubt hier kaum einer."

Auch interessant

Baucontainer stürzt vier Meter tief auf Arbeiter

München schrammte an Katastrophe mit hunderten Toten vorbei

Schwarzer Hautkrebs: DIESE Berufe sind besonders gefährdet

Zu diesem Zeitpunkt war noch unbekannt, dass dahinter ein Hackerangriff steckt. Es wurden das Landeskriminalamt (LKA), die Staatsanwaltschaft Berlin und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eingeschaltet. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem ist ein Notfallkrisenstab im Einsatz. Die Leitung übernahm das Landesbevollmächtigte für Informationssicherheit des Landes Berlin.

Vermutung auf einen "IKT-Vorfall"

Die Senatskanzlei erklärte: "Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren konkreten Informationen zu Ausmaß und Hintergründen gegeben werden." Die Behörden gehen von einem "IKT-Vorfall" aus. Das sind Angriffe, die IT-Systeme lahmlegen oder sensible Daten gefährden.

Weiterhin ist unklar, welche Systeme angegriffen worden sind, wie groß der entstandene Schaden ist und wer hinter der Cyber-Attacke steckt. Zudem gibt es bisher keine Angaben, ob sensible Behördendaten gestohlen worden sind. Auch wann die beiden Senatsverwaltungen wieder vollständig an das Landesnetz angeschlossen werden können, ist ebenfalls unbekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aktuelle Wetterprognose für Dienstag

Hackerangriff legt Berlin-Verwaltung lahm

"Rudolf - Die Affäre Mayerling" im Raimund Theater

Tiroler bestiehlt Ehefrau in großem Stil

München schrammte an Katastrophe mit hunderten Toten vorbei

Pkw wurde von Container-Lkw abgeschossen

Zoll-Deal mit den USA: Hat Ursula von der Leyen Europas Wirtschaft verkauft?

Schwarzer Hautkrebs: DIESE Berufe sind besonders gefährdet

Granaten-Gefahr beim Waldbrand

Baucontainer stürzt vier Meter tief auf Arbeiter