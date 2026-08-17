Baucontainer stürzt vier Meter tief auf Arbeiter

Ein tonnenschwerer Baucontainer stürzt in der deutschen Hauptstadt aus rund vier Metern Höhe ab und trifft einen Arbeiter. Für den 56-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

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Der tragische Arbeitsunfall ereignete sich am Montagmorgen in der Sonnenallee im Süden von Bernau bei Berlin (Brandenburg). Nach Angaben der Polizei befand sich der 56 Jahre alte Bauarbeiter unter dem Container, als dieser plötzlich aus etwa vier Metern Höhe abstürzte.

Der tonnenschwere Container begrub den Mann unter sich. Rettungskräfte eilten sofort zur Baustelle, konnten den Arbeiter jedoch nicht mehr retten. Er starb noch am Unglücksort.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall

Warum sich der Container löste und aus welcher Höhe er genau abstürzte, ist bisher unklar. Ebenso muss geklärt werden, weshalb sich der 56-Jährige zu diesem Zeitpunkt unter dem Container aufhielt.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittler wollen den genauen Ablauf des Unfalls rekonstruieren und prüfen dabei auch, ob möglicherweise Sicherheitsvorschriften missachtet wurden oder andere Versäumnisse zu dem Unglück geführt haben.

Großes Wohnprojekt in der Sonnenallee

© Getty Images

Noch ist außerdem nicht bekannt, auf welcher Baustelle genau sich der Unfall ereignete und für welches Unternehmen der 56-Jährige arbeitete.

In der Sonnenallee entsteht derzeit allerdings ein großes Wohnquartier. Geplant sind fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 117 Wohnungen.

Die Ermittlungen zum tödlichen Arbeitsunfall laufen.