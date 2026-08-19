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Nur einer bekommt mehr

Monster-Gehalt: So viel casht Oliver Glasner bei Nottingham

SR
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Ein lächelnder Mann im blauen Nottingham-Forest-Trikot sitzt vor buntem Hintergrund.
© Getty Images
Die Hoffnungen von Nottingham Forest sind groß - und sie ruhen auf Oliver Glasner.
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Nach einer turbulenten Saison mit vier verschiedenen Trainern soll der oberösterreichische Erfolgscoach den Club des ebenso ehrgeizigen wie ungeduldigen griechischen Reeders Evangelos Marinakis in Englands Premier League wieder in ruhige Gewässer führen. Kontinuität lautet das Motto. "Wir wollen kein 'one hit wonder' sein", sagte der 51-Jährige, der am Samstag gegen Leeds in die Saison startet.

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Mega-Gehalt

Glasner wird dabei auch fürstlich entlohnt. Wie englische Medien berichten, soll der österreichische Trainer bei Nottingham Forest rund 15,2 Millionen Euro pro Saison verdienen.

Damit wird der 51-jährige Innviertler zum bestbezahlten Trainer der Vereinsgeschichte. Gleichzeitig rangiert Glasner damit unter den Topverdienern der gesamten Premier League auf Platz zwei – gemeinsam mit Chelsea-Coach Xabi Alonso. Noch mehr kassiert demnach nur Arsenal-Trainer Mikel Arteta mit rund 17,5 Millionen Euro jährlich.

Ein Mann im blauen Nottingham Forest-Trainingsshirt steht nachdenklich am Spielfeldrand.
© Getty Images

Glasners lukrativer Vertrag unterstreicht den Stellenwert, den Nottingham-Besitzer Evangelos Marinakis dem Österreicher beimisst. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Crystal Palace soll Glasner den Klub dauerhaft in Richtung europäische Plätze führen.

Seine bisherigen Erfolge sprechen für ihn: Mit Eintracht Frankfurt gewann Glasner die Europa League, mit Crystal Palace holte er später die Conference League. Nun wartet in Nottingham eine neue Herausforderung – und offenbar auch ein Gehalt, das seiner neuen Rolle gerecht wird.

Die bestbezahlten Trainer der Premier League:

  • Mikel Arteta (Arsenal): 17,5 Mio. Euro
  • Oliver Glasner (Nottingham Forest): 15,2 Mio. Euro
  • Xabi Alonso (Chelsea): 15,2 Mio. Euro
  • Enzo Maresca (Manchester City): 14,0 Mio. Euro
  • Roberto De Zerbi (Tottenham): 14,0 Mio. Euro
  • Andoni Iraola (Liverpool): 11,7 Mio. Euro
  • Unai Emery (Aston Villa): 11,1 Mio. Euro

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