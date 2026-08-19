Nach 35 Jahren
Knochen löst Rätsel um vermissten Wanderer (22)
Durch eine von der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführte DNA-Untersuchung konnte der Knochen dem Mann zugeordnet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Darüber hinaus wurden weitere zehn Knochen gefunden, die aber Tieren zuzurechnen waren.
Da man den Südtiroler Alpinisten bereits 1991 - nach einer Abgängigkeitsanzeige - im Bereich der Nordkette vermutet hatte, wurde damals eine großangelegte Suchaktion gestartet. Diese führte jedoch zu keinem Erfolg - bis zum 21. Juni dieses Jahres, als der 42-Jährige auf die Knochen stieß.
Nicht mehr feststellen ließ sich indes die Todesursache. Es gebe aber keine Indizien auf Fremdverschulden, hieß es.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden