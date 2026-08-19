Knochen löst Rätsel um vermissten Wanderer (22)

Ein Knochen eines bereits seit 1991 abgängigen, damals 22-jährigen Südtirolers ist Ende Juni von einem Wanderer in einer "Schotterreise" im Bereich der "Vorderen Brandjochspitze" auf der Innsbrucker Nordkette gefunden worden

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Durch eine von der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführte DNA-Untersuchung konnte der Knochen dem Mann zugeordnet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Darüber hinaus wurden weitere zehn Knochen gefunden, die aber Tieren zuzurechnen waren.

Da man den Südtiroler Alpinisten bereits 1991 - nach einer Abgängigkeitsanzeige - im Bereich der Nordkette vermutet hatte, wurde damals eine großangelegte Suchaktion gestartet. Diese führte jedoch zu keinem Erfolg - bis zum 21. Juni dieses Jahres, als der 42-Jährige auf die Knochen stieß.

Nicht mehr feststellen ließ sich indes die Todesursache. Es gebe aber keine Indizien auf Fremdverschulden, hieß es.