Schon im Oktober
Schnee-Alarm! Jetzt kommt der Winter
Österreich befindet sich aktuell im Griff ungewöhnlich warmer Luft. In einer am Donnerstagabend auf Facebook veröffentlichten Prognose erklärt Meteorologe Gerhard Hohenwarter die festgefahrene Großwetterlage. Ein kräftiges Hoch zieht sich Richtung Skandinavien und Finnland zurück, während ein Tief bei Island warme Atlantikluft nach Österreich transportiert. Auf dessen Rückseite strömt allerdings kühlere Luft nach Süden.
Gleichzeitig bringt ein weiteres Tief über Osteuropa feuchte und kalte Luft in Richtung östliches Mittelmeer. Diese Großwetterlage sorgt am warmen Mittelmeer in Südfrankreich und bei Kreta für massive Niederschläge: "Dort schüttete es wie aus Kübeln."
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Weg für neues Tief
Entscheidend für Österreich könnte nun die weitere Verlagerung des Island-Tiefs werden. Es wandert langsam nach Osten und verdrängt das bislang blockierende Hoch. Dadurch könnte der Weg für ein weiteres Tief frei werden, das sich derzeit noch über dem Raum Neufundland befindet. Wie genau sich diese Wetterlage über Europa entwickelt, ist allerdings völlig offen.
Hohe Unsicherheit ab Oktober
Möglich wäre unter anderem, dass sich ein Tief über dem Mittelmeer abspaltet. "Das ist alles sehr unsicher", betont Hohenwarter noch Donnerstagabend. Für Salzburg zeigt der Blick auf die Temperaturentwicklung in rund 1.500 Metern Höhe zunächst noch ein relativ klares Bild. Bis einschließlich Mittwoch soll es vergleichsweise warm bleiben, größere Niederschläge sind nicht in Sicht. Danach nimmt die Unsicherheit jedoch massiv zu. Bis Mittwoch bleibt es warm, danach wächst die Unsicherheit – und im Süden zeichnet ein Modell sogar Neuschnee bis weit herunter.
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